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Происшествия

Пожар тушили водой из Днепра: в столичном Гидропарке сгорело кафе (фото)

9:39 25 марта 2020 118
Пожар в Гидропарке
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Утром в среду, 25 марта, в киевском Гидропарке загорелось кафе — поскольку здание было деревянным, огонь очень быстро распространялся. Ранее под Киевом горел отель, расположенный недалеко от АЗС.

Как сообщают в киевском главке ГосЧС, тушение пожара в Гидропарке осложнялось отсутствием пожарных гидрантов — спасатели устанавливали гидроэлеваторы для обеспечения непрерывной подачи воды из реки.

Пожар охватил площадь в 300 квадратных метров, его удалось ликвидировать к 8:40. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На месте чрезвычайного происшествия работали 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в курортной зоне Одессы возник пожар, который уничтожил несколько десятков домиков. Одесситы, чьи дачные «курени» сгорели, утверждали, что это был поджог с целью «зачистки» территории.

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