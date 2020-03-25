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Пожар тушили водой из Днепра: в столичном Гидропарке сгорело кафе (фото)
Утром в среду, 25 марта, в киевском Гидропарке загорелось кафе — поскольку здание было деревянным, огонь очень быстро распространялся. Ранее под Киевом горел отель, расположенный недалеко от АЗС.
Как сообщают в киевском главке ГосЧС, тушение пожара в Гидропарке осложнялось отсутствием пожарных гидрантов — спасатели устанавливали гидроэлеваторы для обеспечения непрерывной подачи воды из реки.
Пожар охватил площадь в 300 квадратных метров, его удалось ликвидировать к 8:40. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
На месте чрезвычайного происшествия работали 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в курортной зоне Одессы возник пожар, который уничтожил несколько десятков домиков. Одесситы, чьи дачные «курени» сгорели, утверждали, что это был поджог с целью «зачистки» территории.
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