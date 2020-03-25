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В первую очередь силовикам маски, а медики подождут
Привезенные из Китая средства индивидуальной защиты, которые в понедельник, 23 марта, направили по областям, не сразу попадут в больницы врачам и медсестрам, которые спасают инфицированных коронавирусом.
В частности, в Житомирской области из 6 тысяч масок медикам не достанется ничего. Все маски городские власти решили отдать полиции, ссылаясь на то, что патрульным нужно ежедневно общаться с людьми. Об этом в Facebook пишет депутат Житомирского облсовета Елена Галагуза, ссылаясь на пресс-секретаря губернатора области.
В сети возмутились такому распределению и непониманию важности защиты медиков.
Напомним, на сегодняшний день в Житомирской области один подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Также зафиксирована одна смерть от этой инфекции.
По состоянию на 7 часов утра 25 марта 2020 года на территории Украины зафиксировано 113 случаев инфицирования коронавирусом в 13 областях.
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