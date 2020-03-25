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Украина

Учебный год в украинских школах могут продлить из-за карантина

11:51 25 марта 2020 161
Карантин в школе
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Украине не исключают продления учебного года — такое решение могут принять, если будет изменен срок действия карантина, на который отправили школы в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает «Педагогическая пресса». «Частью третьей статьи 10 Закона установлено, что образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования завершается не позднее 1 июля. Если в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине срок действия карантина будет изменен, фактическая продолжительность учебного года может быть продолжена», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в таком случае образовательный процесс будет включать анализ выполнения учебных программ с учетом фактически произведенных учебных занятий (в том числе дистанционно) и результатов обучения учащихся, полученных во время карантина.

«Во многих учреждениях общего среднего образования весенние каникулы запланированы с 23 по 29 марта 2020 года. Предлагаем структуру учебного года, определенную учреждением общего среднего образования, оставлять неизменной», — говорится в письме Минобразования, где также содержится просьба в период каникул не перегружать учеников домашними заданиями и дать возможность педагогическим работникам в плановом режиме подготовиться к дальнейшей дистанционной работе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минобразовании и науки заявляли, что педагоги должны быть максимально переведены на работу в гибком и дистанционном режиме во время карантина.

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