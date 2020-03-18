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Украина

Минобразования разъяснило, должны ли учителя ходить на работу в закрытые на карантин школы

18:35 18 марта 2020 75
класс
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В связи с введением в Украине карантина с целью недопущения распространения коронавируса, педагоги максимально должны быть переведены на работу в гибком и дистанционном режиме. Об этом сообщили в министерстве образования и науки.

При этом в МОН добавили, что за такими сотрудниками по закону сохраняется средняя заработная плата.

По информации заместителя министра образования и науки Любомира Мандзия, министрерство и раньше давало такие разъяснения, но не все учреждения его выполняют.

Чиновник призвал учителей отстаивать свои права и своевременно информировать о нарушениях со стороны руководства школ.

Мандзий еще раз напомнил, что в условиях общенационального карантина принудительно отправлять работников в отпуска, в том числе без сохранения заработной платы, недопустимо. На период карантина всем работникам сохраняется средняя заработная плата (ее размер определяется согласно постановлению Кабмина от 8 февраля 1995 № 100 «Об утверждении Порядка исчисления средней заработной платы»).

В документе также объясняется, что работники, которые фактически не выходят на работу во время карантина, должны считаться такими, которые не выходят на работу в связи с простоем (статья 34 Кодекса законов о труде Украины).

В случае, если учитель (преподаватель) выполняет другую организационно-педагогическую работу, то оплата его труда производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, добавили в МОН.

Напомним, во время карантина в Киеве будут транслировать видеоуроки для школьников.

Как сообщали «ФАКТЫ», медицинским сотрудникам, занимающимся ликвидацией эпидемии коронавируса, будут выплачивать надбавку в размере 200% к заработной плате.

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