Капкейки – счастье для детей на карантине: легкий рецепт (фото)

Стиль жизни

Карантин — непростое испытание для взрослых. И тем более — для детей. Привнести приятные эмоции в их жизнь можно, приготовив капкейки. А еще лучше — сделать это вместе. Известный черниговский кондитер Валентина Веревкина поделилась с «ФАКТАМИ» легким рецептом лакомства (как по ее рецепту приготовить дома зефир, читайте здесь).

— Капкейк — торт для одного, — рассказывает Валентина Веревкина. - «Кап» в переводе с английского cup означает «чашка», «кейк» (cake) — торт. Не стоит путать капкейки с маффинами: маффины не украшают, они не такие пористые и пышные, как капкейки. Кроме того, маффины могут быть приготовлены с мясной или другой несладкой начинкой — в отличие от капкейков, которые всегда будут сладким десертом. Капкейк в том виде, который нам знаком сегодня, был придуман в 1796-м автором книги «Американская кулинария» Амелией Симмонс. В ней Амелия поделилась рецептом необычного торта. Его необычность заключалась в том, что его нужно было выпекать… в чашке! Книга Симмонс была первой напечатанной американской книгой о кулинарии. Это был рецепт современного капкейка. Но история его куда более интересна, чем кажется на первый взгляд. Дело в том, что родом этот небольшой тортик не из Америки, а из Великобритании — они запекали тесто маленькими порциями, клали в него разнообразную начинку — от сладкой помадки до обжаренного лука. Такие капкейки были очень популярны среди крестьян — они брали их в поле для сытного перекуса. Несколько позже некоторые британцы, как, впрочем, и жители других стран, переехали в Америку, забрав с собой не только вещи и воспоминания, но также и традиции своего народа, включая самые удачные кулинарные рецепты, среди которых был и рецепт капкейка.

Капкейки могут быть любой формы. Например, квадратные (фото из альбома Валентины Веревкиной)

— Интересно.

— Существует шуточное мнение, что капкейки придумали диетологи. Очевидно, с пользой для своих клиентов. Таким тортиком вы не навредите своей фигуре. Украшенные вкуснейшим кремом или глазурью, капкейки всегда ставят нас перед выбором — съесть один или сразу три! На сегодняшний день при изготовлении капкейков используют любой рецепт теста для бисквитов. Благодаря небольшому размеру лакомства оно печется очень быстро. Тесто можно приготовить на ваш вкус — с ванилью, корицей, какао, лимоном, морковью, апельсином и другими добавками. Начинки в капкейках имеют богатое разнообразие — изюм, всевозможные ягоды, орехи, шоколадная стружка… В качестве жидких наполнителей могут быть глазурь, крем, джем. Выбор кремовой шапки для капкейков также разнообразен — взбитые сливки, заварной или нежный сливочный крем, зефирный, шоколадный или белковый крем. Естественно, и цвет крема можно подобрать именно тот, который хочется вам, например, розовый, желтый, салатовый.

— Как же приготовить капкейк?

— С удовольствием поделюсь рецептом.

Капкейк (12 штук) 180 г желтков (9 яиц) 180 г сахара 180 г сливочного масла 82.5 ' 150 г муки 30 г какао-порошка 0,5 чайной ложки соды + 1чайная ложка уксуса Масло достаем из холодильника за 2−3 часа до выпечки (оно должно быть мягким). Соединяем сахар и желтки и взбиваем на высоких оборотах миксера, пока сахар не растворится и масса не увеличится в объеме и не посветлеет. Добавляем мягкое сливочное масло взбиваем. Муку вместе с какао просеиваем через сито и вмешиваем в яично-сливочную смесь. Добавляем соду, гасим ее уксусом и ещераз все перемешиваем. Раскладываем по формам (можно использовать одноразовые бумажные формы, силиконовые или тефлоновые). Теста кладем 1/3 формы, так как оно при выпечке увеличивается. Выпекаем при 170 градусах 20−25 минут. Ориентируемся на свою духовку. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Охлаждаем капкейки, а потом вынимаем из формы. Курд (заварной крем на желтках или яйцах, где вместо молока используется лимонный сок с добавлением сливочного масла) ½ ст. лимонного сока 1 ст. л. лимонной цедры 2/3 ст. сахара 3 яйца 50 г сл. масла Довести до кипения смесь лимонного сока, цедры, сахара и сливочного масла. Взбить слегка яйца и при постоянном помешивании тонкой струйкой влить горячий лимонный сок. Возвращаем всё это на маленький огонь и, помешивая, доводим до кипения. Варим еще минут 5 (постоянно помешивая) до загустения. Процеживаем через сито (можно обойтись и без этого, только тогда в начинке будет чувствоваться цедра) и затем переливаем в чистую посуду. Накрываем пленкой (пленка должна касаться поверхности крема, чтобы не образовывалась корочка) и остужаем. Кремовая шапочка 300 г холодного сыра (например, креметте, филадельфия, альметте) 100 г холодных сливок, жирность 33−35 процентов 100 г сахарной пудры По желанию 1 чайная ложка ванильного экстракта Сыр на средних оборотах взбиваем с сахарной пудрой, добавляем сливки и взбиваем 2−3 минуты на средней скорости миксера. Крем должен получиться плотный.

Капкейки с кремом называют тортом для одного (фото из альбома Валентины Веревкиной)

— Как лучше украсить капкейк?

— Оформление капкейков — это творческий процесс и полет фантазии кулинаров. И тут уместно буквально все! Сладкая «шапка» может быть разноцветной. Украсить можно по-разному, например, для девочки — цветочками, звездочками, бантиками, а для мальчика — машинками, мишками.

Можно украсить мини-шоколадками, конфетами! К слову, к творчеству можно привлечь и самих детей, чтобы им не пришлось скучать в период карантина. Думаю, они будут счастливы. А вкусные капкейки никого из домашних не оставят равнодушными.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в соцсетях набирает популярности рецепт «Индейского хлеба», который стал идеальным вариантом для тех, кто сидит дома на карантине. Ведь требуется всего три основных ингредиента.

А как дома приготовить вкусную пиццу, «ФАКТАМ» рассказала известный кондитер из Чернигова Елена Зиберт.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter