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"Дышит кислородом по 15 минут в час": появились свежие данные о заразившемся коронавирусом нардепе
Народный депутат от «Слуги народа» Руслан Горбенко, у которого диагностировали коронавирус, проходит плановое лечение. Об этом сообщает в Телеграм-канале PavlovskyNEWS журналист Андрей Павловский, ссылаясь на советника политика Юлию Трестер.
«Все у него стабильно, пьет таблетки, дышит кислородом по 15 минут в час. Ухудшений нет, к счастью», — цитирует слова Тестер журналист.
Напомним, что 23 марта у народного депутата из фракции «Слуга Народа» был выявлен Covid-19. Руслан Горбенко не выезжал за границу последний месяц и мог заразиться вирусом только в Украине.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о коронавирусе у нардепов Сергея Шахова и Сергея Рудика, а также у бизнесмена Валерия Хорошковского.
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