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Украина

"Дышит кислородом по 15 минут в час": появились свежие данные о заразившемся коронавирусом нардепе

12:44 25 марта 2020 312
Горбенко
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Народный депутат от «Слуги народа» Руслан Горбенко, у которого диагностировали коронавирус, проходит плановое лечение. Об этом сообщает в Телеграм-канале PavlovskyNEWS журналист Андрей Павловский, ссылаясь на советника политика Юлию Трестер.

«Все у него стабильно, пьет таблетки, дышит кислородом по 15 минут в час. Ухудшений нет, к счастью», — цитирует слова Тестер журналист.

Напомним, что 23 марта у народного депутата из фракции «Слуга Народа» был выявлен Covid-19. Руслан Горбенко не выезжал за границу последний месяц и мог заразиться вирусом только в Украине.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о коронавирусе у нардепов Сергея Шахова и Сергея Рудика, а также у бизнесмена Валерия Хорошковского.

Всего на утро 25.03.2020 в Украине уже 113 заболевших COVID-19. В МОЗ также подтвердили 4 смерти от коронавируса.

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