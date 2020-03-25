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Расследователей из InformNapalm заблокировали в соцсетях после публикации о российских РЭБ на Донбассе
После того, как расследователи из InformNapalm обнародовали информацию, подтверждающую поставку Россией на Донбасс современных комплексов радиоэлектронной борьбы, все официальные аккаунты сообщества в Twitter на украинском и иностранных языках были заблокированы.
«Служба поддержки Twitter пока никак не отреагировала на обжалование блокировок. Между тем волонтеры международного сообщества InformNapalm продолжают переводы важной информации об идентификации современной российской техники на Донбассе. Именно эта публикация и стала триггером для беспрецедентной атаки против нас со стороны российских спецслужб», — сообщают в InformNapalm и добавляют, что также был заблокирован аккаунт главреда сайта Романа Бурко.
Отмечается, что такое случилось впервые за шесть лет войны, и что к атаке могут быть причастны боты из Российской Федерации. «Предполагаем, что российские фабрики троллей приспособились к использованию механизмов блокировки аккаунтов в условиях международной борьбы против распространения фейков относительно COVID19. И используют эти механизмы для массового блокировки всех, кто раскрывает правду о российской военной агрессии», — добавили в сообществе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Inform Napalm установил факт участия большого десантного корабля (БДК) «Орск» из состава 197-й бригады десантных кораблей российского флота в спецоперации по захвату Крыма в 2014 году.
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