- 13:40 Карантин в Украине продлят: названы срок
- 13:38 Браконьерством в Азовском море занимался рыбоохранный патруль
- 13:38 Тайны и соблазнительные предложения: гороскоп на 26 марта для всех знаков зодиака
- 13:36 Потеплеет до +16: синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели
- 13:27 Главный консультант пророческого фильма "Заражение" заразился коронавирусом
- 13:24 Вернулся из Азии: в «Борисполе» у украинца обнаружили коронавирус
- 13:20 10 миллионов гривен выделит ™ Parimatch на борьбу с коронавирусом в Украине
- 13:17 Кличко оценил возможность открытия метро в Киеве 3 апреля
- 13:13 Мужчину выбросило из окна: под Харьковом прогремел сильный взрыв в жилом доме
- 13:10 В Донецке переполох: «полиция ДНР» сдает украинские паспорта
- 13:07 В Одессе на улице похитили женщину: первые подробности ЧП
- 13:07 Месси и Гвардиола сделали щедрые пожертвования на борьбу с коронавирусом
Месси и Гвардиола сделали щедрые пожертвования на борьбу с коронавирусом (фото)
Звезды футбола не остаются в стороне от всеобщей борьбы с пандемией коронавируса, от которой пострадали уже более 400 тысяч людей по всему миру. Следом за Криштиану Роналду и его агентом Жорже Мендешем, которые пожертвовали более 1 млн евро трем отделениям интенсивной терапии в больницах Лиссабона и Порту, польским бомбардиром «Баварии» Робертом Левандовски и другими звездными футболистами свою лепту внесли Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.
Звездный нападающий «Барселоны» выделил 1 млн евро каталонской больнице Hospital Clinic, которая изучает коронавирус, и сделал ряд пожертвований клиникам в родной Аргентине. При этом обладатель пяти «Золотых мячей» обратился к болельщикам в соцсетях, призвав оставаться дома и соблюдать правила карантина. «Это тяжелые дни для каждого. Мы все переживаем по поводу того, что происходит, и хотим помочь кто чем может. Здоровье превыше всего. Это важный момент, и нам необходимо следовать инструкциям, которые дают оздоровительные организации. Это единственный путь эффективно противостоять вирусу. Самое время быть ответственными и оставаться дома, отличная возможность провести время с теми, на кого обычно этого самого времени не хватает», — написал Лео на своей странице в Instagram.
Бывший наставник Месси в «Барселоне» Хосеп Гвардиола, сейчас возглавляющий английский «Манчестер Сити», также выделил аналогичную сумму благотворительному фонду Angel Soler Daniel Foundation. Средства пойдут на приобретение и поставку необходимых средств защиты в больницы Каталонии в условиях пандемии коронавируса.
Отметим, что Испания занимает четвертое место в мире по числу инфицированных. Коронавирус выявлен у почти 40 тысяч жителей страны, из которых зафиксировано 2800 смертельных случаев.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболисты сборной Германии пожертвовали 2,5 млн евро на социальные нужды в связи с пандемией коронавируса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...