Месси и Гвардиола сделали щедрые пожертвования на борьбу с коронавирусом (фото)

Спорт

Звезды футбола не остаются в стороне от всеобщей борьбы с пандемией коронавируса, от которой пострадали уже более 400 тысяч людей по всему миру. Следом за Криштиану Роналду и его агентом Жорже Мендешем, которые пожертвовали более 1 млн евро трем отделениям интенсивной терапии в больницах Лиссабона и Порту, польским бомбардиром «Баварии» Робертом Левандовски и другими звездными футболистами свою лепту внесли Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.

Звездный нападающий «Барселоны» выделил 1 млн евро каталонской больнице Hospital Clinic, которая изучает коронавирус, и сделал ряд пожертвований клиникам в родной Аргентине. При этом обладатель пяти «Золотых мячей» обратился к болельщикам в соцсетях, призвав оставаться дома и соблюдать правила карантина. «Это тяжелые дни для каждого. Мы все переживаем по поводу того, что происходит, и хотим помочь кто чем может. Здоровье превыше всего. Это важный момент, и нам необходимо следовать инструкциям, которые дают оздоровительные организации. Это единственный путь эффективно противостоять вирусу. Самое время быть ответственными и оставаться дома, отличная возможность провести время с теми, на кого обычно этого самого времени не хватает», — написал Лео на своей странице в Instagram.

Бывший наставник Месси в «Барселоне» Хосеп Гвардиола, сейчас возглавляющий английский «Манчестер Сити», также выделил аналогичную сумму благотворительному фонду Angel Soler Daniel Foundation. Средства пойдут на приобретение и поставку необходимых средств защиты в больницы Каталонии в условиях пандемии коронавируса.

Отметим, что Испания занимает четвертое место в мире по числу инфицированных. Коронавирус выявлен у почти 40 тысяч жителей страны, из которых зафиксировано 2800 смертельных случаев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболисты сборной Германии пожертвовали 2,5 млн евро на социальные нужды в связи с пандемией коронавируса.

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