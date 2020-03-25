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Украина

«Нужно сделать два шага»: получение наследства в Украине упростили

14:56 25 марта 2020 212
Оформление наследства
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, внес коррективы в различные юридические процедуры — в частности, в Украине упростили получение наследства.

Министерство юстиции сообщает в своем Facebook, что во время карантина для получения наследства необходимо выполнить два простых шага:

  1. Подать заявление о принятии наследства в течение 6 месяцев с момента его открытия (с момента смерти человека или на момент объявления лица умершим). При этом во время карантина допускается засвидетельствовать заявление о принятии наследства у любого нотариуса по своему месту жительства, а уже засвидетельствованное заявление прислать к нотариусу по месту открытия наследства.
  2. Получить свидетельство о праве на наследство по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за карантина увеличат субсидии.

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