- 15:00 Будут проверять принудительно: МОЗ усилил меры по борьбе с распространением коронавируса
- 14:56 «Нужно сделать два шага»: получение наследства в Украине упростили
- 14:48 Борис Патон уходит в отставку с поста президента Национальной академии наук
- 14:35 Коронавирус у Хорошковского: в сети раскрыли новые детали
- 14:35 Субсидии в Украине увеличат из-за карантина: кому и сколько доплатят
- 14:31 «Нельзя жить с уродом»: Лолита Милявская резко высказалась о бывшем муже
- 14:27 Первая смерть от хантавируса в Китае: ученые рассказали, стоит ли паниковать
- 14:21 Экс-главу МИД Кожару задержали по подозрению в убийстве
- 14:17 Украина полностью закроет границы для пассажирских перевозок
- 14:14 Умер знаменитый рок-музыкант Билл Рифлин, ударник King Crimson и R.E.M.
- 14:07 Ребенка забрали в другую больницу: появились новые данные о роженице из Ирпеня
- 13:59 В Украине ввели режим чрезвычайной ситуации: что важно знать
«Нужно сделать два шага»: получение наследства в Украине упростили
Карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, внес коррективы в различные юридические процедуры — в частности, в Украине упростили получение наследства.
Министерство юстиции сообщает в своем Facebook, что во время карантина для получения наследства необходимо выполнить два простых шага:
- Подать заявление о принятии наследства в течение 6 месяцев с момента его открытия (с момента смерти человека или на момент объявления лица умершим). При этом во время карантина допускается засвидетельствовать заявление о принятии наследства у любого нотариуса по своему месту жительства, а уже засвидетельствованное заявление прислать к нотариусу по месту открытия наследства.
- Получить свидетельство о праве на наследство по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства.
Ранее сообщалось, что в Украине из-за карантина увеличат субсидии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...