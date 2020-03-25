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Будут проверять принудительно: МОЗ усилил меры по борьбе с распространением коронавируса
В Украине, где на всю страну расширили действие режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, усиливают меры, направленные на борьбу с COVID-19.
Как сообщают в Минздраве, учреждения здравоохранения имеют право:
- осуществлять обязательное медицинское обследование лиц, имеющих симптомы COVID-19, или тех, кто контактировал с заболевшими, однако отказывается добровольно обследоваться находились в контакте с лицами, которым установлен диагноз COVID-19, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке;
- в обязательном порядке госпитализировать таких людей;
- отправлять на карантин людей, у которых диагностирован COVID-19, и которые уклоняются от лечения в добровольном порядке.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро среды, 25 марта, в Украине коронавирус подтвердили у 113 граждан.
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