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Украина

Будут проверять принудительно: МОЗ усилил меры по борьбе с распространением коронавируса

15:00 25 марта 2020 164
Тест на коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Украине, где на всю страну расширили действие режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, усиливают меры, направленные на борьбу с COVID-19.

Как сообщают в Минздраве, учреждения здравоохранения имеют право:

  • осуществлять обязательное медицинское обследование лиц, имеющих симптомы COVID-19, или тех, кто контактировал с заболевшими, однако отказывается добровольно обследоваться находились в контакте с лицами, которым установлен диагноз COVID-19, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке;
  • в обязательном порядке госпитализировать таких людей;
  • отправлять на карантин людей, у которых диагностирован COVID-19, и которые уклоняются от лечения в добровольном порядке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро среды, 25 марта, в Украине коронавирус подтвердили у 113 граждан.

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