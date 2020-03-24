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Украина

Документы не готовы: внеочередное заседание Рады перенесли

23:25 24 марта 2020 46
Верховная Рада
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Внеочередное заседание Верховной рады, на котором должны были обсуждаться законопроекты из «экономического блока», перенесли на субботу, 28 марта.

Об этом передает УНИАН со ссылкой на источник в парламенте.

По словам источника, такое решение было принято в связи с тем, что не успели подготовить весь пакет законопроектов.

«Перенесли ориентировочно на субботу. Не весь пакет законопроектов подготовили», — сообщил источник.

По его информации, за день до заседания Рады в пятницу, 27 марта, соберется монобольшинство с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщилось, что Верховная Рада на текущей неделе на внеочередном заседании намерена рассмотреть «антикоронавирусный» пакет законопроектов для поддержки экономики и социальной защиты населения. На совещании с главами фракций обсуждался формат проведения внеочередного заседания ВР, при этом рассматривались различные варианты его проведения, в том числе и дистанционный. Однако от них было решено отказаться.

Как известно, на внеочередном заседании вряд ли будет рассматриваться вопрос о введении в Украине чрезвычайного положения в связи с коронавирусом. Скорее всего, нардепы согласуют назначение министра энергетики и защиты окружающей среды, которым может стать нынешний руководитель директората энергетических рынков Минэнеругля Ольга Богуславец. Кроме того, в числе первоочередных — закон о расширении полномочий президента — предоставление ему права вводить в стране чрезвычайное положение во время карантина, если Верховная Рада не сможет собраться и работать.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в числе первоочередных законов, принятия которых ждут от парламента — законопроект о банках, касающийся стабилизации и развития банковской системы — он значится среди ключевых требований МВФ к Украине для предоставления нашей стране «дешевых денег».

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