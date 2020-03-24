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Документы не готовы: внеочередное заседание Рады перенесли
Внеочередное заседание Верховной рады, на котором должны были обсуждаться законопроекты из «экономического блока», перенесли на субботу, 28 марта.
Об этом передает УНИАН со ссылкой на источник в парламенте.
По словам источника, такое решение было принято в связи с тем, что не успели подготовить весь пакет законопроектов.
«Перенесли ориентировочно на субботу. Не весь пакет законопроектов подготовили», — сообщил источник.
По его информации, за день до заседания Рады в пятницу, 27 марта, соберется монобольшинство с участием президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее сообщилось, что Верховная Рада на текущей неделе на внеочередном заседании намерена рассмотреть «антикоронавирусный» пакет законопроектов для поддержки экономики и социальной защиты населения. На совещании с главами фракций обсуждался формат проведения внеочередного заседания ВР, при этом рассматривались различные варианты его проведения, в том числе и дистанционный. Однако от них было решено отказаться.
Как известно, на внеочередном заседании вряд ли будет рассматриваться вопрос о введении в Украине чрезвычайного положения в связи с коронавирусом. Скорее всего, нардепы согласуют назначение министра энергетики и защиты окружающей среды, которым может стать нынешний руководитель директората энергетических рынков Минэнеругля Ольга Богуславец. Кроме того, в числе первоочередных — закон о расширении полномочий президента — предоставление ему права вводить в стране чрезвычайное положение во время карантина, если Верховная Рада не сможет собраться и работать.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в числе первоочередных законов, принятия которых ждут от парламента — законопроект о банках, касающийся стабилизации и развития банковской системы — он значится среди ключевых требований МВФ к Украине для предоставления нашей стране «дешевых денег».
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