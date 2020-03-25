Украина

Первый случай COVID-19 зафиксирован на Сумщине

В городе Конотопе Сумской области диагностировали первое заболевание коронавирусом COVID-19. Заразилась женщина 76 лет из села Козацкого Конотопского района.

Как сообщил городской голова Конотопа, пациентка сейчас лежит в реанимации районной больницы и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Коронавирус подтвержден двумя тестами, анализы переданы в областную лабораторию в Сумы для окончательного диагноза.

Случай заражения в Конотопе стал первым в Сумской области. Кроме того, 25 марта коронавирус добрался до Винницы. Подтверждены новые случаи в Киеве. «ФАКТЫ» отслеживают процесс распространения инфекции по Украине.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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