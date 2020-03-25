- 18:51 "Споткнувшийся" доллар снова ушел в отрыв: курс НБУ на 26 марта
- 18:49 Карантин в Одессе: таксисты мстят конкурентам, частники подняли цены
- 18:33 Проект «Пасха дома»: Зеленский обсудил вопрос безопасности верующих с главами церквей
- 18:32 Джошуа самоизолировался после визита к Елизавете II
- 18:29 Первый случай COVID-19 зафиксирован на Сумщине
- 18:14 Правительство расширило список тех, кому разрешено работать в условиях карантина
- 18:13 Как украинцы борются с коронавирусом: названы продукты для поддержания иммунитета
- 17:55 Потап с группой MOZGI посвятили песню карантину
- 17:55 В Тернополе запустили горячую линию для сообщений об уклоняющихся от самоизоляции
- 17:40 Уже не 10 человек: Кабмин изменил лимит численности пассажиров в общественном транспорте
- 17:34 Правительство немедленно должно решить проблему выплат безработным, — Виталий Нестор
- 17:19 В Египте продезинфицировали пирамиды
Первый случай COVID-19 зафиксирован на Сумщине
В городе Конотопе Сумской области диагностировали первое заболевание коронавирусом COVID-19. Заразилась женщина 76 лет из села Козацкого Конотопского района.
Как сообщил городской голова Конотопа, пациентка сейчас лежит в реанимации районной больницы и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Коронавирус подтвержден двумя тестами, анализы переданы в областную лабораторию в Сумы для окончательного диагноза.
Случай заражения в Конотопе стал первым в Сумской области. Кроме того, 25 марта коронавирус добрался до Винницы. Подтверждены новые случаи в Киеве. «ФАКТЫ» отслеживают процесс распространения инфекции по Украине.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».