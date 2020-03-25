27.68 / 28.33 29.61 / 30.52
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Первый случай COVID-19 зафиксирован на Сумщине

18:29 25 марта 2020 416
больница
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В городе Конотопе Сумской области диагностировали первое заболевание коронавирусом COVID-19. Заразилась женщина 76 лет из села Козацкого Конотопского района.

Как сообщил городской голова Конотопа, пациентка сейчас лежит в реанимации районной больницы и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Коронавирус подтвержден двумя тестами, анализы переданы в областную лабораторию в Сумы для окончательного диагноза.

Случай заражения в Конотопе стал первым в Сумской области. Кроме того, 25 марта коронавирус добрался до Винницы. Подтверждены новые случаи в Киеве. «ФАКТЫ» отслеживают процесс распространения инфекции по Украине.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

магазин

Правительство расширило список тех, кому разрешено работать в условиях карантина

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

автобус

Уже не 10 человек: Кабмин изменил лимит численности пассажиров в общественном транспорте

Трамвай&nbsp;— спецтранспорт

Карантин в Одессе: таксисты мстят конкурентам, частники подняли цены

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер