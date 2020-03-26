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Выводят токсины и не только: стало известно, почему в период инфекционной эпидемии нужно есть огурцы

1:15 26 марта 2020 52
Огурцы
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Хорошо знакомые всем огурцы могут быть полезной пищей не только летом, но и стать неотъемлемой частью рациона человека в неблагоприятный период эпидемии инфекционных заболеваний благодаря тому, что содержат мощные антиоксиданты, помогающие защитить организм от опасных свободных радикалов, угнетающих иммунную систему.

Употребление огурцов во время эпидемий простуд, гриппа, коронавируса может оказать организму мощную поддержку, повысив его сопротивляемость болезням, говорится в статье на портале о здоровой еде Food.news.

«Этот овощ содержит мощные антиоксиданты, обезвреживающие в организме разрушающие его клетки свободные радикалы. Действуя как мочегонное средство, огурцы способствуют выводу токсинов»,— считают специалисты.

По мнению медиков, в огурцах содержатся кукурбитацины — соединения, которые придают им некоторую горечь. Эти вещества обладают свойством регулировать обмен веществ, уровень сахара в крови. Другой компонент огурцов — стеролы — способствует снижению уровня холестерина.

Напомним, что помимо огурцов для противодействия коронавирусу болезно принимать в пищу и другие овощи и фрукты. В частности, Хосе Мануэль Фернандес Гарсиа из Испанского общества врачей общего профиля и семейных врачей (SEMERGEN) назвал свой перечень таких необходимых на каждый день продуктов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что индийские медики перечислили шесть продуктов, которые помогут организму улучшить иммунитет перед угрозой коронавируса. Это, в частности, разноцветные овощи, сладкий перец, продукты с витамином С, куркума, имбирь, ягоды, а также пребиотики и пробиотики.

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