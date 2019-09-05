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Шоу-бизнес

Кендалл Дженнер порадовала фанатов смелым снимком топлес (фото)

12:21 5 сентября 2019 47
Кендалл Дженнер
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Младшая сестра Ким Кардашьян, 23-летняя Кендалл Дженнер, порадовала своих фанатов, опубликовав в Instagram откровенный снимок. На черно-белом фото самая высокооплачиваемая в мире модель позирует топлес на расстеленном в траве одеяле. Из одежды на модели только белые джинсы ее собственного дизайна. А обнаженную грудь она прикрывает руками.

Фотография сделана в рамках рекламной фотосессии для бренда одежды Kendall + Kylie, созданного Кендалл совместно со своей 22-летней сестрой Кайли Дженнер, которая является самой молодой миллиардершей в мире.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Кендалл приняла участие в сексуальной рекламной фотосессии для обувного бренда Stuart Weitzman и станцевала в высоких сапогах.

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