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Кендалл Дженнер порадовала фанатов смелым снимком топлес (фото)
Младшая сестра Ким Кардашьян, 23-летняя Кендалл Дженнер, порадовала своих фанатов, опубликовав в Instagram откровенный снимок. На черно-белом фото самая высокооплачиваемая в мире модель позирует топлес на расстеленном в траве одеяле. Из одежды на модели только белые джинсы ее собственного дизайна. А обнаженную грудь она прикрывает руками.
Фотография сделана в рамках рекламной фотосессии для бренда одежды Kendall + Kylie, созданного Кендалл совместно со своей 22-летней сестрой Кайли Дженнер, которая является самой молодой миллиардершей в мире.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Кендалл приняла участие в сексуальной рекламной фотосессии для обувного бренда Stuart Weitzman и станцевала в высоких сапогах.
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