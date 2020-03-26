Коронавирусом заразились врачи: COVID-19 подтвержден у четырех медиков

Украина

К числу заразившихся коронавирусом украинцев добавились четверо медиков из Тернопольской области — у них подтвердилась коронавирусная инфекция.

Об этом сообщает в Facebook Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

В частности, по состоянию на 21 час в четверг, 25 марта, стало известно, что среди новых заболевших коронавирусом двое — семейные врачи из Монастыриского района; один — врач из Центра первичной медико-санитарной помощи Монастыриского района; еще один — врач Монастыриской больницы — житель Золотого Потока Бучацкого района.

«Еще один врач из Центра первичной медико-санитарной помощи и невролог больницы того же района, житель соседнего Бучацкого района», — указано в сообщении.

Позже в Министерстве здравоохранения подтвердили еще два случая заражения в Тернопольской области и общее количество больных на коронавирусную инфекцию в регионе возросло до 15 человек. Один человек умер.

Напомним, что продолжается эвакуация украинцев из-за границы. Так, за минувшие сутки украинскую границу пересекли 19 тыс. человек, из них более 11 тыс. — граждане нашей страны. Все, кто прибывает, проходят температурный скрининг и оформляют информативную согласие о самоизоляции на период 14 дней. По состоянию на 25 марта в Украину уже вернулись 82 тысячи 804 украинца.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на вечер 25 марта в Украине официально подтвердили 145 случаев заражения коронавирусом. Количество летальных случаев по состоянию на среду составляет 5. Один пациент выздоровел и был выписан из больницы.

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