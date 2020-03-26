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Коронавирус наступает: за границей увеличилось количество украинцев, инфицированных COVID-19
Распространение коронавируса в мире привело к тому, что количество украинцев, которые лечатся от коронаинфекции за границей, возросло с 18 до 20 человек. Об этом говорится в оперативной информации МИД от вечера 25 марта.
В сообщении уточняется, что 20 украинцев проходят лечение в таких странах: пятеро — в Германии, четверо — в Доминиканской Республике, по два — в Италии, Польше, ОАЭ, и по одному — в Испании, Нидерландах, США, Нигерии и на Сейшельских островах.
Также количество соотечественников, находящихся на карантине, увеличилось с 152 до 160 человек. В этой связи речь идет о таких странах: 106 в Польше, 16 в Бразилии, 8 во Вьетнаме, 8 в Нигерии, 7 в Германии, трое — в Объединенных Арабских Эмиратах, двое — в Соединенных штатах Америки, двое — в Австралии, двое — в Молдове, по одному — в Китае, Катаре, Нидерландах, Румынии, Черногории и Бельгии. Неизменным остается количество украинцев, которые выздоровели (всего шесть): четверо — в Японии, один — в Италии и один — в Польше.
Кроме того, трое украинцев умерли в Италии.
В то же время по на 25 марта в Украину уже вернулись 82 тысячи 804 украинца.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 25 марта в Украине официально подтвердили 145 случаев заражения коронавирусом. Количество летальных случаев по состоянию на среду составляет 5. Один пациент выздоровел и был выписан из больницы.
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