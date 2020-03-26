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Украина

Названа причина смерти мужчины в Днепре, у которого подозревали коронавирус

7:30 26 марта 2020 445
больница
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

45-летний мужчина, скончавшийся 24 марта в больнице Днепра, умер не от коронавируса COVID-19. У пациента действительно развилась пневмония, возникли трудности с дыханием и резкое ухудшение состояния, но болезнь была вызвана не новым вирусом.

Уточненный диагноз пациента из города Каменского огласил глава области Александр Бондаренко. «Была пневмония, но не коронавирус», — рассказал он.

Мужчина из Каменского заболел после 10-дневной поездки в Египет. 24 марта больной вызвал скорую, та госпитализировала пациента в больницу № 21 Днепра. У мужчины взяли образцы биоматериалов для анализа, но результатов пациент не дождался, скончавшись от резкого ухудшения состояния.

Напомним, в Украине подтверждены 145 случаев коронавируса. «ФАКТЫ» отслеживают распространение заболевания по областям. В Днепропетровской области подтвержден диагноз у семейной пары, а также предварительно подтвердился коронавирус у пациента из Кривого Рога. Третий случай будет внесен в общеукраинскую статистику после оглашения результатов референс-лабораторией.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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