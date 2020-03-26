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Политика

Зеленский назначил Баканову нового заместителя

7:56 26 марта 2020 118
зеленский
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Ко Дню Службы безопасности Украины президент Владимир Зеленский сменил руководство управлений СБУ в трех областях, а также назначил нового заместителя главе Службы.

Заместителем главы СБУ Ивана Баканова станет Александр Якушев. О готовящемся назначении Якушева на ключевой пост в СБУ впервые стало известно в ноябре 2019 года. До этого у кандидата был опыт работы в Службе безопасности, но выполнял он вспомогательные функции, обеспечивая работу аппарата главы Службы.

Указами 25 марта сменились начальники управлений СБУ в Харьковской, Сумской, Черниговской областях. Во главе региональных подразделений встали Роман Дудин, Олег Салюк, Павел Ревунов.

Напомним, первая волна кадровых перестановок в СБУ состоялась в ноябре 2019 года. Тогда были уволены трое заместителей главы Службы.

Фото Офис президента

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