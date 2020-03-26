- 08:12 Популярная привлекательная блогерша из Японии оказалась мужчиной
- 08:08 «После отравления таллием единственным спасением для нас был антидот, которого нет в Украине»
- 07:56 Зеленский назначил Баканову нового заместителя
- 07:30 Названа причина смерти мужчины в Днепре, у которого подозревали коронавирус
- 07:30 Капкейки – счастье для детей на карантине: легкий рецепт
- 07:11 Летнее тепло перед новым похолоданием: синоптики сообщили о погоде в ближайшие дни
- 06:48 Власти врут, жертв уже множество: в Москве рассказали о реальной ситуации с коронавирусом в России
- 06:05 Коронавирус в действии: в Израиле в лифте можно ездить только по одному человеку
- 05:55 Смертельное ДТП под Киевом: фура протаранила два автобуса, погибли люди
- 05:35 Суд открыл дело против главы ОП Ермака: названа причина
- 04:51 "Нарушение Конституции": Аваков заверил, что МВД не будет следить за украинцами по телефону
- 04:25 "Сексуальная штучка" на карантине: Ратаковски порадовала фанатов фото без трусов
Зеленский назначил Баканову нового заместителя
Ко Дню Службы безопасности Украины президент Владимир Зеленский сменил руководство управлений СБУ в трех областях, а также назначил нового заместителя главе Службы.
Заместителем главы СБУ Ивана Баканова станет Александр Якушев. О готовящемся назначении Якушева на ключевой пост в СБУ впервые стало известно в ноябре 2019 года. До этого у кандидата был опыт работы в Службе безопасности, но выполнял он вспомогательные функции, обеспечивая работу аппарата главы Службы.
Указами 25 марта сменились начальники управлений СБУ в Харьковской, Сумской, Черниговской областях. Во главе региональных подразделений встали Роман Дудин, Олег Салюк, Павел Ревунов.
Напомним, первая волна кадровых перестановок в СБУ состоялась в ноябре 2019 года. Тогда были уволены трое заместителей главы Службы.
Фото Офис президента
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.