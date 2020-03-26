«Нам нужны деньги»: Меган Маркл приказала принцу Гарри искать работу

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Бывшая американская актриса Меган Маркл, которой предложили озвучить роль в мультсериале «Симпсоны», приказала своему мужу принцу Гарри немедленно искать работу.

«Меган Маркл в ужасе от того, что ее мечты о роскоши и статусе королевы Голливуда будут разрушены этим финансовым кошмаром, и настаивает на том, чтобы Гарри поднял свой зад и разрешил кризис» — пишет издание National Enquirer со ссылкой на источник в королевских кругах.

Инсайдер утверждает, что семья британского принца сейчас переживает нелегкие времена, и напряжение между супругами, поселившимися в Канаде, возросло. Беспокойство у герцогини Сассекской вызывает то, что ее муж не обладает никакими путными, представляющими интерес на рынке труда навыками, и он никогда по-настоящему не работал. До сих пор в его обязанности входило лишь публично представлять интересы королевской семьи. Однако уже с 31 марта Меган и Гарри окончательно перестанут числиться высокопоставленными членами семейства, откажутся от использования своих титулов и уйдут в «свободное плавание», самостоятельно зарабатывая себе на жизнь.

«Гарри отказался от королевского образа жизни ради своей американской жены-бунтарки. Но его жертва вышла им боком», — говорит источник.

Герцог Сассекский рассчитывал, что будет зарабатывать деньги, получая гонорары за написание книг, а также планировал выступать с платными речами на разных мероприятиях. А Меган тем временем вернулась бы в шоу-бизнес. Однако деньги им нужны уже прямо сейчас. К тому же ситуация в мире, в связи с пандемией коронавируса, серьезно повлияла на их планы. И привыкшая жить на широкую ногу пара столкнулась с тем, что может остаться без средств к существованию в ближайшем будущем.

«Если Гарри не сможет найти работу, ему придется дорого заплатить за то, что он сбежал от обязанностей, которые должен был выполнять по праву рождения… Может быть, он сможет устроиться на телевидение и рассказывать о пробках на дорогах Лос-Анджелеса?», — саркастически добавляет источник.

О финансовых проблемах герцога и герцогини Сассекских сообщается на фоне новости о том, что отец Гарри принц Чарльз заразился в Великобритании коронавирусом. 71-летний принц Уэльский, который самоизолировался в Шотландии вместе с женой Камиллой, сообщил о своем диагнозе обоим сыновьям по телефону. Гарри очень переживает за здоровье отца, а также бабушки-королевы и дедушки Филиппа, которые входят в зону риска в силу своего преклонного возраста. Но в ближайшее время Гарри в Британию не вернется, поскольку ему запретила путешествовать жена.

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