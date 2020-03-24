- 08:23 Доллар и евро снова дорожают: курс валют на 24 марта
- 08:14 Меган Маркл предложили работу в мультсериале «Симпсоны»
- 08:13 Полицейский спел для людей на карантине: забавное видео из Испании
- 08:02 Место под солнцем: жительница Полтавщины почти 20 лет живет на острове без телевизора и холодильника
- 07:47 Стало известно, сколько украинцев лечатся от коронавируса за рубежом
- 07:47 Усик рассказал, как ему предлагали за деньги проиграть в финале чемпионата мира
- 07:42 После перенесенной простуды стоит поменять зубную щетку
- 07:36 Во время карантина отдавать внуков бабушкам и дедушкам нельзя, — врач-инфекционист
- 07:31 У Авакова хотят проверять самоизоляцию украинцев с помощью мобильных операторов
- 07:31 Домашняя пицца и сырные лепешки: легкие рецепты
- 07:05 До +15 градусов: синоптики рассказали, когда в Украину вернется весна
- 07:02 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
Меган Маркл предложили работу в мультсериале «Симпсоны» (фото)
Меган Маркл, которая сейчас вместе с семьей самоизолировалась в Канаде, предложили работу в популярном американском мультипликационном сериале «Симпсоны» — самом длинном в истории телевидения США. Этот мультсериал непрерывно выходит с 1989 года. И его создатели хотели бы, чтобы 38-летняя герцогиня Сассекская, бывшая звезда телесериала «Форс-мажоры», озвучила кого-нибудь из персонажей. Сценарист и продюсер Эл Джин, обладатель восьми престижных премий «Эмми», заявил об этом в интервью Radio Times. И призвал принца Гарри и Меган связаться с ним.
Ранее в сеть попали видео, на которых принц Гарри еще летом прошлого года на премьере фильма «Король-лев» уговаривал босса кинокомпании The Walt Disney Боба Айгера дать работу по озвучиванию его супруге. Айгер был изрядно удивлен этим разговором. Ходили слухи, что в январе этого года Меган все же предложили контракт с Disney.
На другом видео, сделанном на том же мероприятии, Гарри беседовал с режиссером картины «Король-лев» Джоном Фавро. И заявил: «В следующий раз, если кто-то понадобится для озвучивания, мы готовы… Все, что угодно — кроме Шрама», — пошутил Гарри, имея в виду главного злодея фильма «Король Лев». Меган со смехом добавила: «Это главная причина, по которой мы здесь — рекламировать себя». А стоявшая рядом певица Бейонсе и ее муж Джей-Зи, которые натянуто улыбались, явно чувствовали себя очень неловко.
Между тем Гарри настаивает на том, что решение переехать из его родной Великобританию в Канаду принял он сам, а не его жена-американка. Как сообщает издание Us Weekly, он сказал своим приятелям, что это было необходимо, поскольку он осознал, что в Британии к Меган никогда не будут «справедливо относиться», не уточняя, что именно он имеет в виду.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что королева Елизавета подарит своему правнуку Арчи на его первый день рождения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Место под солнцем: жительница Полтавщины почти 20 лет живет на острове без телевизора и холодильника
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..