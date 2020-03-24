Меган Маркл предложили работу в мультсериале «Симпсоны» (фото)

Мир

Меган Маркл, которая сейчас вместе с семьей самоизолировалась в Канаде, предложили работу в популярном американском мультипликационном сериале «Симпсоны» — самом длинном в истории телевидения США. Этот мультсериал непрерывно выходит с 1989 года. И его создатели хотели бы, чтобы 38-летняя герцогиня Сассекская, бывшая звезда телесериала «Форс-мажоры», озвучила кого-нибудь из персонажей. Сценарист и продюсер Эл Джин, обладатель восьми престижных премий «Эмми», заявил об этом в интервью Radio Times. И призвал принца Гарри и Меган связаться с ним.

Меган в образе персонажа из "Симпсонов"

Ранее в сеть попали видео, на которых принц Гарри еще летом прошлого года на премьере фильма «Король-лев» уговаривал босса кинокомпании The Walt Disney Боба Айгера дать работу по озвучиванию его супруге. Айгер был изрядно удивлен этим разговором. Ходили слухи, что в январе этого года Меган все же предложили контракт с Disney.

На другом видео, сделанном на том же мероприятии, Гарри беседовал с режиссером картины «Король-лев» Джоном Фавро. И заявил: «В следующий раз, если кто-то понадобится для озвучивания, мы готовы… Все, что угодно — кроме Шрама», — пошутил Гарри, имея в виду главного злодея фильма «Король Лев». Меган со смехом добавила: «Это главная причина, по которой мы здесь — рекламировать себя». А стоявшая рядом певица Бейонсе и ее муж Джей-Зи, которые натянуто улыбались, явно чувствовали себя очень неловко.

Между тем Гарри настаивает на том, что решение переехать из его родной Великобританию в Канаду принял он сам, а не его жена-американка. Как сообщает издание Us Weekly, он сказал своим приятелям, что это было необходимо, поскольку он осознал, что в Британии к Меган никогда не будут «справедливо относиться», не уточняя, что именно он имеет в виду.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что королева Елизавета подарит своему правнуку Арчи на его первый день рождения.

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