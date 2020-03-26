- 10:22 Роддом в Виннице закрыли на карантин из-за коронавируса у медсестры
- 10:18 «Роналду лично связался со мной»: художник творит картины футбольных звезд из кристаллов Сваровски
- 10:08 Кто из украинских топ-политиков заразился коронавирусом: полный список (обновляется)
- 10:05 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 10:04 Полицейские будут разыскивать людей, которые контактировали с больными коронавирусом
- 09:55 Парень, облизавший на камеру общественный унитаз, попал в больницу с коронавирусом
- 09:53 Как украинцы борются с коронавирусом: названы продукты для поддержания иммунитета
- 09:40 Бывший соперник Владимира Кличко заболел коронавирусом и находится в критическом состоянии
- 09:38 Под Киевом авто с пьяным водителем влетело в отбойник и перевернулось: есть жертвы
- 09:35 Коронавирус не пройдет: как правильно дезинфицировать авто
- 09:23 Мать Ксении Собчак госпитализирована с подозрением на коронавирус
- 09:15 Такого еще не было: заседание Рады могут провести на стадионе
Коронавирус не пройдет: как правильно дезинфицировать авто
Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун, ранее рассказавшая, как быть людям, оказавшимся в одной квартире с заболевшим COVID-19 человеком, посоветовала, что нужно делать, чтобы автомобиль не стал рассадником коронавируса.
«Нужно протирать спиртом места, которых человек касался руками. А еще лучше разбрызгать аэрозоль по всей машине, подождать 3−5 минут, чтобы он упал на поверхность и высох», — рассказала Ульяна Супрун в интервью изданию «LB», добавив, что после этого следует протереть салон спиртом и проветрить его.
«Вирус в воздухе долго не остается. Заболеть можно прикасаясь к чему-то, а потом к губам, носу или глазам. Поэтому надо часто и тщательно мыть руки с мылом. Смазывать их санитайзером перед тем, как садиться в автомобиль и после — когда выходишь. А при случае — всегда мыть», — добавила Ульяна Супрун.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун заявила, что ВОЗ и другие авторитетные организации отмечают, сейчас не существует доказательств того, что животные могут быть носителями SARS-CoV-2, или же человек может передать коронавирус домашнему питомцу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...