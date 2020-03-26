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Общество и люди

Коронавирус не пройдет: как правильно дезинфицировать авто

9:35 26 марта 2020 257
Дезинфекция машины
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун, ранее рассказавшая, как быть людям, оказавшимся в одной квартире с заболевшим COVID-19 человеком, посоветовала, что нужно делать, чтобы автомобиль не стал рассадником коронавируса.

«Нужно протирать спиртом места, которых человек касался руками. А еще лучше разбрызгать аэрозоль по всей машине, подождать 3−5 минут, чтобы он упал на поверхность и высох», — рассказала Ульяна Супрун в интервью изданию «LB», добавив, что после этого следует протереть салон спиртом и проветрить его.

«Вирус в воздухе долго не остается. Заболеть можно прикасаясь к чему-то, а потом к губам, носу или глазам. Поэтому надо часто и тщательно мыть руки с мылом. Смазывать их санитайзером перед тем, как садиться в автомобиль и после — когда выходишь. А при случае — всегда мыть», — добавила Ульяна Супрун.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун заявила, что ВОЗ и другие авторитетные организации отмечают, сейчас не существует доказательств того, что животные могут быть носителями SARS-CoV-2, или же человек может передать коронавирус домашнему питомцу.

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