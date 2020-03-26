Украина

Полицейские будут разыскивать людей, которые контактировали с больными коронавирусом

Во время карантина, который Кабмин продлил до 24 апреля, полиция будет контролировать выполнением противоэпидемических мероприятий.

В частности, проводить разъяснительную работу среди граждан, входящих в группу риска, в том числе, и среди тех, кто недавно вернулся в Украину из-за границы. Также полицейские будут получать информацию о больных COVID-19 от медиков — о месте нахождения инфицированных, их контактах, а от пограничников — о недавно вернувшихся из-за рубежа, давших согласие на проведение профилактических мероприятий.

«Получив информацию от пограничников, полицейские по телефону общаются с контактными лицами или посещавшими их по месту жительства и информируют, что граждане имели контакт с больными коронавирусом. Также во время разговора разъясняется необходимость соблюдения условий самоизоляции», — заявил во время селекторного совещания глава Нацполиции Игорь Клименко и добавил, что списки лиц, контактировавших с инфицированными передаются главным государственным санитарным врачам в регионах.

«Сейчас полицейские получили информацию и обзвонили около 200 человек, летевших вместе с двумя больными коронавирусом», — добавил он.

А замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Центр общественного здоровья тестирует мобильное приложение, которое позволит фиксировать информацию о заболевшем и установить круг контактных с ним лиц. «Далее эта информация будет сразу поступать в Минздрав для обработки», — сказал Геращенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Антон Геращенко заявлял, что в Украине хотят проверять самоизоляцию украинцев с помощью мобильных операторов.

Впрочем, министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя заявление своего заместителя, сказал, что это является нарушением конституционных прав граждан, хотя и признался, что такая возможность у министерства есть.

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