Украина

"Нарушение Конституции": Аваков заверил, что МВД не будет следить за украинцами по телефону

Министр внутренних дел Арсен Аваков опроверг заявление своего помощника Антона Геращенко о том, что за тем, как возвращающиеся в страну из-за рубежа украинцы добросовестно находятся в самоизоляции, правоохранители могут следить с помощью мониторинга мобильных сетей.

Об этом он сказал в ответе на комментарии журналистам.

В частности, Аваков заявил, что это является нарушением конституционных прав граждан, хотя признался, что такая возможность у министерства, безусловно, есть.

«Я сейчас слышу и читаю в прессе, что кто-то из моих заместителей сказал, что вот мы готовы по телефонным пинам, по телефонным IP контролировать передвижение человека. Мы готовы. Но это нарушение конституционных прав. Пока не введен режим чрезвычайного положения — никто по телефону не будет отслеживать перемещение каждого человека», — сказал он.

Аваков добавил, что полиция сейчас использует к нарушителям режима карантина только административные механизмы — штрафы и протоколы.

«Каждый человек, кроме собственного сознания, должен иметь еще и дисциплину», — сказал глава МВД, комментируя случаи нарушения правил карантина.

Напомним, что в своем заявлении на одном из телеканалов заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что МВД будет контролировать самоизоляцию людей, у которых диагностировали коронавирус, а также тех украинцев, которые контактировали с инфицированными.

По его словам, МВД якобы совместно с Минцифры разрабатывают соответствующие нормативные акты, а также сам приложение к смартфону. Геращенко уточнил, что такой опыт контроля за самоизолированными гражданами уже использовали в Польше и Южной Корее. Возможно, высказывания чиновника были «пробным шаром» для проверки готовности общества воспринять такие кардинальные шаги.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ввести режим ЧП, о котором упоминает министр, в стране просит руководство Минздрава и главы некоторых областей. В то же время в Офисе президента и в Кабмине считают такую меру преждевременной и такой, которая может остановить экономику (читай — развитие) страны.

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