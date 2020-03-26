«Едва не отдал концы»: украинский дипломат вылечился от коронавируса

Украина

Не исключено, что украинским дипломатом, о заболевании которого COVID-19 ранее сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба, был Дмитрий Шевченко, работающий в Генконсульстве Украины в Мюнхене (Германия).

Так, о своей болезни и о выздоровлении дипломат рассказал в социальных сетях, отметив, что он едва «не отдал концы» из-за тяжелой формы коронавируса: «Сейчас угрозы жизни нет, хоть легкие повреждены серьезно и надолго. Надеюсь, не на всю жизнь».

Дмитрий Шевченко, попавший в Германии в больницу, рассказал, что в ней с коронавирусом лежало много людей в возрасте от 20 до 60 лет, а пожилых людей, которых относят к группе риска, было порядка 15 процентов.

«Немецкая система здравоохранения очень неплохая, но и имеет свои серьезные минусы — мне приходилось настаивать, чтобы меня госпитализировали с воспалением легких и хотя бы сделали рентген. Приходилось „выбивать“ тест на коронавирус перед выпиской (безуспешно), но главное — все здесь (и видимо везде) держится не только на врачах, которые, бывает, появились раз в день и исчезли, сколько на медицинском персонале, на чьи часто балканские и восточноевропейские плечи ложится основное бремя выруливания из этого кризиса. Большой поклон этим людям, которые за не особо большие зарплаты делают такую ​​чрезвычайно тяжелую, опасную и важную работу», — пишет дипломат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Кулеба заявлял, что еще у троих украинских дипломатов подозревают коронавирус — они находятся на самоизоляции.

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