Вода в реке Канады окрасилась в кроваво-красный цвет, напугав местных жителей (видео)

Мир

В канадской провинции Онтарио, близ города Миссиссога, вода в местной речке Этобико-Крик окрасилась в кроваво-красный цвет, напугав местных жителей. В соцсетях, где распространились видео, некоторые сочли это зловещим знаком — приближением конца света. Кто-то процитировал слова из Библии, где говорится о семи чашах гнева Божьего: «Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь».

Однако, как сообщает CBC, выяснилось, что на самом деле на близлежащей фабрике произошла авария. И в реку вылилось около 400 литров красных чернил. Министерство экологии в курсе ситуации и ведет работы по очистке воды.

@CP24 @CTVToronto Hi the Etobicoke Creek is all red??? pic.twitter.com/M3i1qvtAyW — the meatagain of my neighborhood (@adamcarson0205) March 24, 2020

Ранее в США за предвестник Апокалипсиса приняли гигантское облако.

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