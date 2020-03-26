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Вода в реке Канады окрасилась в кроваво-красный цвет, напугав местных жителей (видео)

12:04 26 марта 2020 173
Красная река
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В канадской провинции Онтарио, близ города Миссиссога, вода в местной речке Этобико-Крик окрасилась в кроваво-красный цвет, напугав местных жителей. В соцсетях, где распространились видео, некоторые сочли это зловещим знаком — приближением конца света. Кто-то процитировал слова из Библии, где говорится о семи чашах гнева Божьего: «Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь».

Однако, как сообщает CBC, выяснилось, что на самом деле на близлежащей фабрике произошла авария. И в реку вылилось около 400 литров красных чернил. Министерство экологии в курсе ситуации и ведет работы по очистке воды. 

Ранее в США за предвестник Апокалипсиса приняли гигантское облако.

Читайте также: В Италии из кранов в жилых домах потекло вино вместо воды.

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