- 12:26 Поспешил открыть купальный сезон: на территории яхт-клуба в Киеве погиб мужчина
- 12:22 Потеплеет до +17: синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели
- 12:21 Участница «Зважених та щасливих» сделала пластическую операцию
- 12:04 Вода в реке Канады окрасилась в кроваво-красный цвет, напугав местных жителей
- 12:01 Пытаясь насолить США, Путин взял россиян в заложники, — Слава Рабинович
- 12:00 «Едва не отдал концы»: украинский дипломат вылечился от коронавируса
- 11:56 Одни ограничения не спасут: ВОЗ назвала эффективные шаги для борьбы с коронавирусом
- 11:54 Курсы доллара и евро опять ползут вверх: что будет к концу недели
- 11:41 «Артек» превратили в рассадник заразы: детей в Крыму согнали на концерт в разгар пандемии коронавируса
- 11:39 Зажигательные танцы Монатика с детьми умилили сеть
- 11:34 В Украине нужно ввести чрезвычайное положение, и как можно быстрее, — нардеп Александр Качура
- 11:32 Наталия Орлянская: «Зачем рак пришел в мою жизнь? Уверена, для этого есть причина» (часть 4)
Вода в реке Канады окрасилась в кроваво-красный цвет, напугав местных жителей (видео)
В канадской провинции Онтарио, близ города Миссиссога, вода в местной речке Этобико-Крик окрасилась в кроваво-красный цвет, напугав местных жителей. В соцсетях, где распространились видео, некоторые сочли это зловещим знаком — приближением конца света. Кто-то процитировал слова из Библии, где говорится о семи чашах гнева Божьего: «Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь».
March 25, 2020
Однако, как сообщает CBC, выяснилось, что на самом деле на близлежащей фабрике произошла авария. И в реку вылилось около 400 литров красных чернил. Министерство экологии в курсе ситуации и ведет работы по очистке воды.
@CP24 @CTVToronto Hi the Etobicoke Creek is all red??? pic.twitter.com/M3i1qvtAyW— the meatagain of my neighborhood (@adamcarson0205) March 24, 2020
Ранее в США за предвестник Апокалипсиса приняли гигантское облако.
Читайте также: В Италии из кранов в жилых домах потекло вино вместо воды.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"