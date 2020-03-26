Максим Галкин резко отреагировал на тайный бизнес Пугачевой

Шоу-бизнес

Российский юморист Максим Галкин, показавший ранее обряд изгнания коронавируса от детей Гарика и Лизы, резко отреагировал на слова продюсера Андрея Разина, заявившего будто Алла Пугачева получает огромные деньги от тайного бизнеса. Якобы партнеры певицы подтвердили ему лично, что она владеет нефтяной скважиной.

Сама Алла Борисовна на наличие тайного бизнеса не отреагировала. А вот ее супруг Максим Галкин выказался довольно резко. Он опубликовал ответ Разину в Instagram-stories.

«Адресок скважины не подкинете? Хоть будем знать, где деньги наши», — написал телеведущий.

Ранее Максим Галкин опубликовал забавное видео с детьми: Гарик и Лиза рассказали, как уберечь себя от коронавируса

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