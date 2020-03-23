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Шоу-бизнес

Лиза Галкина провела с братом обряд "изгнания коронавируса"

3:16 23 марта 2020 15
Лиза Галкина и Гарри
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Пока некоторые звезды, спасаясь от коронавируса, одевают гламурные марлевые повязки, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина решили пойти дальше и заручиться в борьбе с новым вирусом поддержкой неких неизвестных сил, а посему устроили с их помощью обряд изгнания COVID-19.

Выпив «волшебной водички», Гарри и Лиза принялись скакать вокруг стола, на который водрузили сосуд с волшебной водой, и выкрикивать «заклинание» «Раз, два, три, коронавирус, уйди!»

«Древний обряд изгнания коронавируса. Лицензия Роснепотребзазора номер 22 322 232 от 45 года н. э.», — пошутил юморист, опубликовавший ролик детской игры.

Поклонники пришли в восторг от находчивости близнецов и оставили множество комментариев с похвалами. «Теперь точно коронавирус повержен», «Ну такой обряд однозначно должен помочь!», «Ну все. Изгнали вирус, ну умнички, дети», — написали фанаты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми самоизолировались в связи с пандемией коронавируса. Юморист отменил все мартовские концерты и вместе с семьей засел в подмосковном замке. Благодаря наличию свободного времени Гарри и Лиза поделились с поклонниками звездного семейства полученными знаниями о том, как избежать опасного коронавируса.

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