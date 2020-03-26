Украина

«Нужно выделять деньги на еще живых людей моложе 65, а не на трупы»: Емец взбудоражил сеть новым заявлением (видео)

Министр здравоохранения Украины Илья Емец, ранее заявивший, что ситуацию с коронавирусом в стране «не спасут терапевтические меры», сделал весьма неоднозначное заявление о том, на спасение каких граждан следует выделять средства.

«Продолжительность жизни средняя для мужчин, по-моему, у нас составляет 65 лет. Поэтому я вам скажу откровенно, что когда финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас … Да? Я не пугаю и не шучу, которые у нас еще живы, то я все время говорю, вы подсчитайте… Сколько нам надо выделить финансов. Но на еще живых людей, а не на трупых», — заявил Емец.

«Если честно, я мало что понял в этом потоке создания. Но надеюсь, что „борцы с соросятами“ довольны. Именно таких профессионалов они хотели в МОЗ», — написал журналист Денис Казанский, выложивший отрывок телеинтервью главы Минздрава в социальные сети.

Это заявление министра активно обсуждаются в социальных сетях. Большинство комментариев — весьма нелицеприятны для Ильи Емца.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Илья Емец заявлял, что Верховная Рада должна принять решение о введении в стране чрезвычайного положения из-за коронавируса.

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