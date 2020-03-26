27.87 / 28.47 29.96 / 30.86
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Нужно выделять деньги на еще живых людей моложе 65, а не на трупы»: Емец взбудоражил сеть новым заявлением (видео)

13:44 26 марта 2020 370
Илья Емец
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Министр здравоохранения Украины Илья Емец, ранее заявивший, что ситуацию с коронавирусом в стране «не спасут терапевтические меры», сделал весьма неоднозначное заявление о том, на спасение каких граждан следует выделять средства.

«Продолжительность жизни средняя для мужчин, по-моему, у нас составляет 65 лет. Поэтому я вам скажу откровенно, что когда финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас … Да? Я не пугаю и не шучу, которые у нас еще живы, то я все время говорю, вы подсчитайте… Сколько нам надо выделить финансов. Но на еще живых людей, а не на трупых», — заявил Емец.

«Если честно, я мало что понял в этом потоке создания. Но надеюсь, что „борцы с соросятами“ довольны. Именно таких профессионалов они хотели в МОЗ», — написал журналист Денис Казанский, выложивший отрывок телеинтервью главы Минздрава в социальные сети.

Это заявление министра активно обсуждаются в социальных сетях. Большинство комментариев — весьма нелицеприятны для Ильи Емца.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Илья Емец заявлял, что Верховная Рада должна принять решение о введении в стране чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лев Лещенко

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

ДТП на Одесской трассе

Смертельное ДТП под Киевом: фура протаранила два автобуса, погибли люди

Путин злой

Путин снова "бомбит Воронеж": россиянам озвучили неприятный прогноз

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер