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Украина

Емец призвал нардепов "проявить силу воли" и ввести в Украине чрезвычайное положение

16:15 23 марта 2020 80
Верховная Рада
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Министр здравоохранения Украины Илья Емец, информацию о скорой отставке которого обнародовал нардеп Александр Дубинский, однако она не была подтверждена в пресс-службе чиновника, призвал Верховную Раду ввести в стране режим чрезвычайного положения.

«Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения. Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус», — говорится в сообщении Минздрава.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о необходимости такого шага Емец говорил и ранее в эфире одного из телеканалов.

Также сообщалось, что на заседании Кабмина Министерству юстиции поручили разработать проект закона, разрешающий президенту вводить в стране чрезвычайное положение во время карантина, если Верховная Рада не сможет собраться и работать.

Материал о том, как в условиях серьезных ограничительных мер значительно усиливает свои позиции министр внутренних дел Арсен Аваков, читайте в колонке журналиста Ярослава Жаренова на сайте «ФАКТОВ».

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