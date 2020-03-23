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Емец призвал нардепов "проявить силу воли" и ввести в Украине чрезвычайное положение
Министр здравоохранения Украины Илья Емец, информацию о скорой отставке которого обнародовал нардеп Александр Дубинский, однако она не была подтверждена в пресс-службе чиновника, призвал Верховную Раду ввести в стране режим чрезвычайного положения.
«Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения. Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус», — говорится в сообщении Минздрава.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о необходимости такого шага Емец говорил и ранее в эфире одного из телеканалов.
Также сообщалось, что на заседании Кабмина Министерству юстиции поручили разработать проект закона, разрешающий президенту вводить в стране чрезвычайное положение во время карантина, если Верховная Рада не сможет собраться и работать.
Материал о том, как в условиях серьезных ограничительных мер значительно усиливает свои позиции министр внутренних дел Арсен Аваков, читайте в колонке журналиста Ярослава Жаренова на сайте «ФАКТОВ».
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