Женщина заказала игрушечную копию своей собаки – результат рассмешил сеть (фото)

Мир

Жительница британского города Донкастер Эмма Аллен увидела в интернете рекламу работ художницы, изготовляющей на заказ мини-копии домашних любимцев. И решила увековечить свою собаку — четырехлетнего стаффордширского бультерьера по кличке Мисси. Эмма послала фотографию Мисси и уплатила 35 фунтов (около 42 долларов). Спустя две недели она получила результат, который вызвал у нее истерический смех. Как сообщает издание The Sun, у мини-Мисси был такой вид, будто она перенесла инсульт — с закатившимися глазами, которые смотрят в разные стороны.

45-летняя партнерша Эммы Ширли (женщины состоят в однополом браке) возмутилась и посоветовала Аллен потребовать возврата денег. Но Эмма не будет жаловаться и сохранит игрушку на память. Художнице, которая позвонила и поинтересовалась, довольна ли заказчица, она сказала, что ее все устроило.

Эмма разместила фото в соцсети Facebook, повеселив ими пользователей.

Правда, ей, скорее всего придется убрать игрушку подальше — на самую верхнюю. Так как настоящая Мисси невзлюбила своего двойника и несколько раз пыталась напасть на него. Видимо, она чувствует себя оскорбленной.

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