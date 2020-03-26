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Закарпатье закрывается на карантин: горные перевалы перекроют блок-постами
Закарпатская региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении дополнительных ограничительных мер в регионе. Напомним, в Закарпатье пока нет ни одного подтвержденного случая заболевания COVID-19.
Так, начиная с 00:00 27 марта 2020 года до 24 апреля 2020 года будет прекращено движение на перевальных участках Ужоцкого перевала (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород) и Торунском (Вышковском) перевале (автодорога Р-21 Долина-Хуст).
На перевальных участках дорог Яблонецкий перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов), Абранский перевал (автодорога М-06 Киев-Чоп) усиливается охрана публичной безопасности и требования к обустройству контрольно-пропускных пунктов. В частности, там будет проводиться температурный скрининг тех, кто въезжает на территорию области, сообщает пресс-служба областного совета.
Также предусмотрено прекращение работы всех рынков (исключение составят крупные продуктовые оптовые рынки), точек для приготовления и приема пищи, кофе и других напитков на АЗС.
Напомним, в Государственной пограничной службе признали малоэффективность стандартной процедуры температурного скрининга, поскольку украинцы научились его обманывать.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!