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Закарпатье закрывается на карантин: горные перевалы перекроют блок-постами

16:37 26 марта 2020 36
Закарпатье закрывается на карантин: горные перевалы перекроют блок-постами
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Закарпатская региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении дополнительных ограничительных мер в регионе. Напомним, в Закарпатье пока нет ни одного подтвержденного случая заболевания COVID-19.

Так, начиная с 00:00 27 марта 2020 года до 24 апреля 2020 года будет прекращено движение на перевальных участках Ужоцкого перевала (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород) и Торунском (Вышковском) перевале (автодорога Р-21 Долина-Хуст).

На перевальных участках дорог Яблонецкий перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов), Абранский перевал (автодорога М-06 Киев-Чоп) усиливается охрана публичной безопасности и требования к обустройству контрольно-пропускных пунктов. В частности, там будет проводиться температурный скрининг тех, кто въезжает на территорию области, сообщает пресс-служба областного совета.

Также предусмотрено прекращение работы всех рынков (исключение составят крупные продуктовые оптовые рынки), точек для приготовления и приема пищи, кофе и других напитков на АЗС.

Напомним, в Государственной пограничной службе признали малоэффективность стандартной процедуры температурного скрининга, поскольку украинцы научились его обманывать.


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