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Здоровье и медицина

Температурный скрининг въезжающих из-за границы неэффективен: пограничников обманывают (видео)

16:02 26 марта 2020 122
Контроль
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Некоторые украинцы, которые въезжают в страну, применяют ухищрения, чтобы обмануть температурный скрининг.

«Мы наблюдаем, что процент выявления лиц с повышенной температурой сверхнизкий. Всего зафиксировано 52 человека, у которых наблюдалась повышенная температура», — отметил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

По его словам, граждане Украины пред прохождением контроля употребляют жаропонижающие препараты.

«Наши граждане возвращаются на родину, наши работники возвращаются домой, но все ли они здоровы, нет ли ни у кого из них заболевания коронавирусом — очень трудно сказать», — сказал Сергей Дейнеко.

Глава Госпогранслужбы отметил, что в марте в Украину въехало 200 тысяч человек больше, чем выехало из страны.

Ранее сообщалось, что в «Борисполе» у пассажира обнаружили коронавирус.

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