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На Ивано-Франковщине коронавирусом заразились полицейский и священник
В Ивано-Франковской области коронавирус диагностировали у сотрудника полиции. Ранее выяснилось, что среди заразившихся коронавирусом на Ивано-Франковщине есть медики.
24 канал сообщает, что полицейский находится в больнице, состояние его здоровья относится к средней степени тяжести. Эпидемиологи установили круг контактных лиц заболевшего правоохранителя.
«Проводится дезинфекция помещений, где он находился, контактные лица уже на самоизоляции», — заявил на брифинге главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук.
Также известно, о правоохранителе, которая была в одной группе с инфицированным и также помогала в госпитализации первых инфицированных в области. Сейчас она находится на самоизоляции, и у нее отрицательный результат теста на коронавирус.
Как заявил руководитель полиции Прикарпатья Владимир Голубош, около 20 коллег заболевшего полицейского пройдут тесты на коронавирус.
Как сообщает РБК-Украина, коронавирус также диагностировали у священника из Надвирнянского района. В последнее время богослужений он не проводил, была только небольшая священная хода. Уже определили контактный круг лиц инфицированного.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области от коронавируса умерла женщина.
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