27.93 / 28.54 30.06 / 30.97
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

На Ивано-Франковщине коронавирусом заразились полицейский и священник

18:02 26 марта 2020 231
Полиция
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Ивано-Франковской области коронавирус диагностировали у сотрудника полиции. Ранее выяснилось, что среди заразившихся коронавирусом на Ивано-Франковщине есть медики.

24 канал сообщает, что полицейский находится в больнице, состояние его здоровья относится к средней степени тяжести. Эпидемиологи установили круг контактных лиц заболевшего правоохранителя.

«Проводится дезинфекция помещений, где он находился, контактные лица уже на самоизоляции», — заявил на брифинге главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук.

Также известно, о правоохранителе, которая была в одной группе с инфицированным и также помогала в госпитализации первых инфицированных в области. Сейчас она находится на самоизоляции, и у нее отрицательный результат теста на коронавирус.

Как заявил руководитель полиции Прикарпатья Владимир Голубош, около 20 коллег заболевшего полицейского пройдут тесты на коронавирус.

Как сообщает РБК-Украина, коронавирус также диагностировали у священника из Надвирнянского района. В последнее время богослужений он не проводил, была только небольшая священная хода. Уже определили контактный круг лиц инфицированного.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области от коронавируса умерла женщина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Жена Кожары призналась в неумышленном преступлении,&nbsp;— СМИ

Жена Кожары призналась в неумышленном преступлении, — СМИ

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

ДТП на Одесской трассе

Смертельное ДТП под Киевом: фура протаранила два автобуса, погибли люди

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер