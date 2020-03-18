Украина

В Ивано-Франковской области умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

Во вторник, 17 марта, на Прикарпатье в больнице умерла 56-летняя женщина. Ее тестировали на коронавирус. Об этом сообщает «Укринформ».

«Вчера в областной инфекционной больнице умерла больная 56 лет, жительница Ивано-Франковска. Выражаем соболезнования родным и близким… Поставили диагноз — грипп „А“, осложненный вирусно-бактериальной пневмонией с тяжелым течением. Все образцы на исследовании, был ли у больной коронавирус, в работе. Эта смерть пока не подтверждена, что она наступила от коронавируса. Проверка продолжается. Все материалы направлены в Киев», — сообщил на брифинге и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

Он отметил, что женщина заболела 13 марта. У нее были повышенная температура и сухой кашель. 16 марта у нее началась одышка, и женщину госпитализировали. Среди сопутствующих болезней умершей были ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз и гипертония.

Ранее сообщалось, что в Украине коронавирус обнаружили уже у 14 человек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter