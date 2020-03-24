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Украина

Среди заразившихся коронавирусом в Ивано-Франковске есть медработники, — мэр города

20:16 24 марта 2020 196
медсестры
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Ивано-Франковске, где 17.03.2020 от коронавируса умерла 56-летняя женщина, две медсестры заразились COVID-19 .

Об этом в эфире «Громадського» сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Медсестры контактировали с умершей пациенткой.

Состояние их средней тяжести — у обеих есть температура и бронхит.

По информации Ивано-Франковской облгосадминистрации, в больнице на Прикарпатье 24 марта умерла 60-летняя женщина, у которой подозревали на коронавирус. 23 марта в Ивано-Франковске скончалась 65-летняя женщина. Результаты анализов ожидают из лаборатории Киева 25 марта. Пока подробности неизвестны.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Тернопольской области 24.03.2020 подтвердили еще два случая заражения COVID-19. А в Броварах Киевской области появилась первая инфицированная COVID-19.

Всего по состоянию на 12:00 24 марта в Украине было 97 подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом.

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