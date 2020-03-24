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Среди заразившихся коронавирусом в Ивано-Франковске есть медработники, — мэр города
В Ивано-Франковске, где
Об этом в эфире «Громадського» сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
Медсестры контактировали с умершей пациенткой.
Состояние их средней тяжести — у обеих есть температура и бронхит.
По информации Ивано-Франковской облгосадминистрации, в больнице на Прикарпатье 24 марта умерла 60-летняя женщина, у которой подозревали на коронавирус. 23 марта в Ивано-Франковске скончалась 65-летняя женщина. Результаты анализов ожидают из лаборатории Киева 25 марта. Пока подробности неизвестны.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Тернопольской области
Всего по состоянию на 12:00 24 марта в Украине было 97 подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом.
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