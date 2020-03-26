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Зеленский удостоил звания Героя Украины (посмертно) 21-летнего нацгвардейца
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) сержанту Национальной гвардии Сергею Михальчуку, погибшему на Донбассе 14 декабря 2019 года. Указ главы государства датирован 25 марта 2020 года.
В бою он закрыл собой боевого побратима от вражеских осколков.
Медики до последнего боролись за жизнь бойца, дважды возвращая его к жизни, но на пути к Светлодарской городской больнице сердце бойца остановилось.
Напомним, с начала 2019 года боевые потери ВСУ на Донбассе составили 97 погибших.
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