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Зеленский удостоил звания Героя Украины (посмертно) 21-летнего нацгвардейца

18:37 26 марта 2020 24
Зеленский удостоил звания Героя Украины (посмертно) 21-летнего нацгвардейца
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) сержанту Национальной гвардии Сергею Михальчуку, погибшему на Донбассе 14 декабря 2019 года. Указ главы государства датирован 25 марта 2020 года.

В бою он закрыл собой боевого побратима от вражеских осколков.

Медики до последнего боролись за жизнь бойца, дважды возвращая его к жизни, но на пути к Светлодарской городской больнице сердце бойца остановилось.

Напомним, с начала 2019 года боевые потери ВСУ на Донбассе составили 97 погибших.

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