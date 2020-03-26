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Украина

27 марта Украина закрывает границу для своих граждан, не успевших вернуться из-за рубежа (видео)

19:30 26 марта 2020 227
27 марта Украина закрывает границу для своих граждан, не успевших вернуться из-за рубежа
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский, который не поддержал решение о введении режима чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса, объявил о намерении властей до конца дня 27 марта полностью закрыть границу Украины, в т. ч. для тех граждан, которые остались за границей.

По словам президента, решение об их возвращении будет принято с учетом анализа способности государства обеспечить их карантин.

Также глава государства призвал украинцев не путать введенный Кабмином режим чрезвычайной ситуации с чрезвычайным положением.

Кроме того, заявлено о прибытии в течение суток нескольких медицинских грузов из Кореи и Китая, в т. ч. 200 тысяч ПЦР-тестов.

Напомним, ранее Зеленский обсудил с главами церквей режим празднования Пасхи.

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