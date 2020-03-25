Проект «Пасха дома»: Зеленский обсудил вопрос безопасности верующих с главами церквей

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами церквей и обсудил безопасность празднования Пасхи, а также проведения богослужений в условиях распространения COVID-19. Об этом сообщает Официальное интернет-представительство президента.

«Руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим», — сообщил Владимир Зеленский на селекторном совещании председателям ОГА и городским головам областных центров.

По его словам, рассматривалось размещение патрулей возле храмов и церквей. Они должны были разъяснять прихожанам, что собираться толпами опасно и для них самих, и для здоровья окружающих.

«Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект „Пасха дома“, который поможет отпраздновать это большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях», — сказал Зеленский о самом сложном вопросе, который касается предстоящих праздников.

На селекторном совещании также затронули вопросы работы продовольственных рынков.

«Большие рынки надо закрывать сразу. Но вдруг в маленьких городках нет магазинов, и эти базарчики являются основным источником пищевых продуктов, надо думать, как выйти из такой ситуации. У рынков могут быть патрули, которые, например, будут ограничивать количество людей. Прошу регионы отнестись к этому вопросу ответственно», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что Кабмин расширил перечень тех, кому разрешено работать в карантин.

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