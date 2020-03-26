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В семье главной пропагандистки Путина произошла трагедия

20:47 26 марта 2020 849
В семье главной пропагандистки Путина произошла трагедия
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Пропагандистка Кремля, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян потеряла четвертого ребенка. Новостью о личной трагедии она поделилась в соцсети в четверг, 26 марта.

«Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание» , — написала она.

Отметим, что женщина забеременела всего через четыре месяца после предыдущих родов, и судя по ее публичным заявлениям, в последнее время она больше беспокоилась о судьбе страны, чем о собственном здоровье и благополучии семьи с режиссером Тиграном Кеосаяном.

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