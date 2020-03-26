Зеленский поручил Шмыгалю "решить вопрос VIP-палат"

Украина

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю отменить нормативные акты, регламентирующие создание специальных условий для охраняемых государством высших должностных лиц в случае их госпитализации. Напомним, ранее стало известно о первых VIP-политиках Украины, инфицированных коронавирусом.

По словам президента в новом видеообращении, политики должны находиться в равных условиях с обычными гражданами, на благо которых они работают.

«Вы будете находиться именно в тех палатах и тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно тогда поймете как это — не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле», — сказал Зеленский, подчеркнув, что исключений не будет и для первых лиц государства, в т. ч. президента, премьера и спикера.

«Я настоятельно рекомендую руководителям медицинских учреждений не превращаться в отельеров, не заниматься торговлей палатами или обустройством ординаторских под пребывание каких-либо „шишек“. Иначе будут санкции», — пригрозил Зеленский.

Напомним, журналисты Bihus.Info сообщили, что в больницах Киева готовят особые условия для прибывающих VIP-пациентов. Кроме Александровской больницы, куда привозят депутатов с коронавирусом, улучшенные палаты поручено найти еще в 16 клиниках Киева.

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