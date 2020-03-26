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"Депутату должно быть стыдно говорить о страхе": Зеленский обратился к нардепам
Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады не бояться, а провести заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов. Об этом он сказал в видеообращении 26 марта.
«Народные депутаты Украины… сегодня не имеют другого выбора, нежели работать», — сказал Зеленский, напомнив им слова депутатской присяги и отметив, что в условиях, когда врачи работают почти без отдыха, когда тысячи военных находятся в окопах — депутату должно быть стыдно что-либо говорить о страхе.
«Страна не останавливается, страна работает и вы не исключение», — подчеркнул президент Украины.
По данным Офиса президента, в четверг, 26 марта, Зеленский провел встречу с руководителями всех парламентских фракций и групп, на которой заявил о необходимости присутствия на внеочередном заседании Рады всех депутатов.
На данный момент известно, что внеочередное заседание парламента готовят на субботу, 28 марта, а в пятницу, 27 марта, в Раде соберется депутатская фракция «Слуга народа», причем на заседание планирует прибыть президент Зеленский.
Напомним, в число инфицированных COVID-19 на данный момент входят 2 народных депутата — Сергей Шахов и Руслан Горбенко, проверяется инфицирование Сергея Рудыка и Сергея Вельможного, коллеги которых по профильным комитетам находятся на самоизоляции.
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