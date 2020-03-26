- 22:47 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 22:43 Лежит с Львом Лещенко: Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус
- 22:06 В темноте и без священника: как на Тернопольщине хоронили умершего от коронавируса
- 21:32 На Буковине объявили о трех новых случаях излечения от коронавируса
- 21:07 Финальные эфиры «Голосу країни — 10» пройдут без зрителей
- 21:07 Зеленский поручил Шмыгалю "решить вопрос VIP-палат"
- 20:47 В семье главной пропагандистки Путина произошла трагедия
- 20:20 Курс доллара в Украине: больше 28 гривен теперь официально
- 20:16 В США от коронавируса умер популярный актер, звезда сериала "Ты" и "Крокодила Данди"
- 20:04 "Депутату должно быть стыдно говорить о страхе": Зеленский обратился к нардепам
- 20:04 Число заболевших COVID-19 в Киеве возросло до 47, среди заразившихся есть ребенок, — Кличко
- 20:04 Питание на карантине: как не набрать лишний вес и укрепить иммунную систему
Лежит с Львом Лещенко: Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус
Народный артист России Игорь Николаев госпитализирован в инфекционную больницу в Коммунарке, где уже лечится его коллега Лев Лещенко.
Как сообщает Телеграм-канал 112, Николаева положили в больницу «с предварительным положительным анализом на коронавирус».
О предварительном диагнозе Николаева пишет и Лента.ру, ссылаясь на свой источник.
Кстати, именно источник этого сайта сообщил ранее об отеке легких у Лещенко, тест которого на COVID-19 оказался положительным.
Отметим, что бывшая жена Николаева Наташа Королева уже успела дать комментарий СМИ. Она рассказала каналу «360» о том, что информация о госпитализации ее бывшего мужа может быть фейком. Правда, сама Королева подчеркнула, что давно не общалась с «дельфином» российской эстрады.
Напомним, что Лев Лещенко накануне начал задыхаться и был переведен в реанимацию. Информации о состоянии Игоря Николаева пока нет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...