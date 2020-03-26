Шоу-бизнес

Лежит с Львом Лещенко: Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус

Народный артист России Игорь Николаев госпитализирован в инфекционную больницу в Коммунарке, где уже лечится его коллега Лев Лещенко.

Как сообщает Телеграм-канал 112, Николаева положили в больницу «с предварительным положительным анализом на коронавирус».

О предварительном диагнозе Николаева пишет и Лента.ру, ссылаясь на свой источник.

Кстати, именно источник этого сайта сообщил ранее об отеке легких у Лещенко, тест которого на COVID-19 оказался положительным.

Отметим, что бывшая жена Николаева Наташа Королева уже успела дать комментарий СМИ. Она рассказала каналу «360» о том, что информация о госпитализации ее бывшего мужа может быть фейком. Правда, сама Королева подчеркнула, что давно не общалась с «дельфином» российской эстрады.

Напомним, что Лев Лещенко накануне начал задыхаться и был переведен в реанимацию. Информации о состоянии Игоря Николаева пока нет.

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