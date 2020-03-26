27.93 / 28.54 30.06 / 30.99
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Лежит с Львом Лещенко: Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус

22:43 26 марта 2020 122
Игорь Николаев
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Народный артист России Игорь Николаев госпитализирован в инфекционную больницу в Коммунарке, где уже лечится его коллега Лев Лещенко.

Как сообщает Телеграм-канал 112, Николаева положили в больницу «с предварительным положительным анализом на коронавирус».

О предварительном диагнозе Николаева пишет и Лента.ру, ссылаясь на свой источник.

Кстати, именно источник этого сайта сообщил ранее об отеке легких у Лещенко, тест которого на COVID-19 оказался положительным.

Отметим, что бывшая жена Николаева Наташа Королева уже успела дать комментарий СМИ. Она рассказала каналу «360» о том, что информация о госпитализации ее бывшего мужа может быть фейком. Правда, сама Королева подчеркнула, что давно не общалась с «дельфином» российской эстрады.

Напомним, что Лев Лещенко накануне начал задыхаться и был переведен в реанимацию. Информации о состоянии Игоря Николаева пока нет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Игорь Николаев

Лежит с Львом Лещенко: Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер