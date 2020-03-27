Украина

Эвакуация завершается: из США вылетел спецрейс с украинцами на борту

Перед объявленным президентом Владимиром Зеленским 27 марта закрытием границы в страну прибывают последние самолеты с эвакуируемыми согражданами. В частности, один из последних бортов вылетел из Соединенных Штатов Америки.

На борту самолета компании МАУ находятся 354 пассажира.

Об этом сообщает в своем Тwitter представительство Украины при ООН.

«Спецрейс МАУ по маршруту Нью-Йорк — Киев вылетел согласно расписанию. Спасибо экипажу за заботу о 354 пассажирах», — говорится в сообщении.

Как известно, президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках карантина из-за коронавируса с 27 марта границы Украины закроют для всех, в том числе для украинских граждан. В связи с этим Министерство иностранных дел призвало украинцев вернуться на территорию страны до 27 марта.

Ранее сообщалось, что Украина отправила в Россию специальный поезд, рейс 906/905 Киев — Москва — Киев, для эвакуации, который вывезет россиян из Украины и украинцев из России. Кроме того, спецрейс с украинцами на борту доставит утром 27 марта украинцев из Израиля.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне, в ночь на 25 марта в Украину из Стамбула вылетели 430 украинцев, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

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