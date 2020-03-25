27.51 / 28.29 29.46 / 30.48
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Эвакуация продолжается: из Стамбула возвращаются еще 430 украинцев

5:44 25 марта 2020 62
Эвакуация
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В ночь на среду, 25 марта, в Украину из Стамбула вылетели еще 430 украинцев, которые были лишены такой возможности в последние дни в связи с развернувшейся в мире пандемии коронавируса и последовавшего в связи с ним закрытия границ.

Об этом сообщил в своем Twitter генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

По его словам, украинцы отправились домой двумя рейсами.

«Сейчас ночью двумя рейсами SkyUp из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины», — написал он.

Также генкосул указывает, что в транзитной зоне аэропорта Стамбула находится около 100 украинцев. Всем им дипломаты продолжают оказывать максимальное содействие с целью быстрого возвращения в Украину.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в МИД планируют отправку еще нескольких спецрейсов для возврата украинцев домой. Так, сегодня, 25 марта для эвакуации украинцев из Польши назначены еще два специальных поезда. Кроме того, специальный состав будет отправлен в Россию, он вывезет россиян из Украины и украинцев из России, это специальный рейс 906/905 Киев — Москва — Киев. Кроме того, украинская авиакомпания осуществит дополнительный чартерный рейс для эвакуации украинских граждан из Израиля утром 27 марта.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Хантавирус

Не только COVID-19: в Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Цена за газ

Украинцам пересчитали тарифы на газ: сколько придется платить за отопление

Гарри и Челси

Последнее "прощай": принц Гарри в Британии посетил вечеринку, где была его бывшая возлюбленная

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер