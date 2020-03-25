- 06:15 Католики отмечают Благовещение: традиции и запреты праздника
- 05:44 Эвакуация продолжается: из Стамбула возвращаются еще 430 украинцев
- 05:23 Последнее "прощай": принц Гарри в Британии посетил вечеринку, где была его бывшая возлюбленная
- 04:48 Доставка пиццы с голой грудью: в США стриптизерши взялись за развозку еды клиентам
- 04:23 Украинцам пересчитали тарифы на газ: сколько придется платить за отопление
- 03:16 Не только COVID-19: в Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
- 02:55 Враги диеты: ученые назвали овощи, мешающие похудению
- 02:35 Кризис нипочем: в Украине создадут "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы
- 01:56 Лифчик вместо маски: мама шестерых детей нашла оригинальный способ защиты от коронавируса
- 01:36 Грета Тунберг опасается, что заболела коронавирусом
- 00:52 В Киеве увеличились количество заразившихся коронавирусом
- 00:28 Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус
Эвакуация продолжается: из Стамбула возвращаются еще 430 украинцев
В ночь на среду, 25 марта, в Украину из Стамбула вылетели еще 430 украинцев, которые были лишены такой возможности в последние дни в связи с развернувшейся в мире пандемии коронавируса и последовавшего в связи с ним закрытия границ.
Об этом сообщил в своем Twitter генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.
По его словам, украинцы отправились домой двумя рейсами.
«Сейчас ночью двумя рейсами SkyUp из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины», — написал он.
Также генкосул указывает, что в транзитной зоне аэропорта Стамбула находится около 100 украинцев. Всем им дипломаты продолжают оказывать максимальное содействие с целью быстрого возвращения в Украину.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в МИД планируют отправку еще нескольких спецрейсов для возврата украинцев домой. Так, сегодня, 25 марта для эвакуации украинцев из Польши назначены еще два специальных поезда. Кроме того, специальный состав будет отправлен в Россию, он вывезет россиян из Украины и украинцев из России, это специальный рейс 906/905 Киев — Москва — Киев. Кроме того, украинская авиакомпания осуществит дополнительный чартерный рейс для эвакуации украинских граждан из Израиля утром 27 марта.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.