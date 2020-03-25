Эвакуация продолжается: из Стамбула возвращаются еще 430 украинцев

Украина

В ночь на среду, 25 марта, в Украину из Стамбула вылетели еще 430 украинцев, которые были лишены такой возможности в последние дни в связи с развернувшейся в мире пандемии коронавируса и последовавшего в связи с ним закрытия границ.

Об этом сообщил в своем Twitter генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

По его словам, украинцы отправились домой двумя рейсами.

«Сейчас ночью двумя рейсами SkyUp из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины», — написал он.

Также генкосул указывает, что в транзитной зоне аэропорта Стамбула находится около 100 украинцев. Всем им дипломаты продолжают оказывать максимальное содействие с целью быстрого возвращения в Украину.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в МИД планируют отправку еще нескольких спецрейсов для возврата украинцев домой. Так, сегодня, 25 марта для эвакуации украинцев из Польши назначены еще два специальных поезда. Кроме того, специальный состав будет отправлен в Россию, он вывезет россиян из Украины и украинцев из России, это специальный рейс 906/905 Киев — Москва — Киев. Кроме того, украинская авиакомпания осуществит дополнительный чартерный рейс для эвакуации украинских граждан из Израиля утром 27 марта.

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