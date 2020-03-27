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Зараженных COVID-19 в Украине может быть намного больше: академик назвал ужасающие цифры (видео)
Приводящиеся властями цифры о количестве инфицированных коронаинфекцией украинцев могут быть на самом деле намного больше.
Об это в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1» сказал академик НАНУ, директор Института биохимии имени А.В.Палладина Сергей Комисаренко.
«В Украине такие же прогнозы, как и во всем мире. Сейчас в мире отслеживают динамику заболеваний и их можно экстраполировать на нас. В каждой стране есть официальная статистика, которая демонстрирует определенное количество, которая является носителями вируса, которые уже заболели. Официальная статистика в 8−10 раз меньше за то, что есть на самом деле», — отметил Комисаренко.
Такое расхождение, по его словам, может быть связано с тем, что у людей не было имеющихся признаков, проявлений заболевания или не была проведена диагностика.
«Это не сокрытие данных, а соответствие реальным данным. В Украине все будет развиваться таким же образом — достаточно интенсивно. Наверное, мы увидим значительное увеличение», — предположил академик.
Также Комиссаренко уверен, что введение карантина было очень своевременным, и обратился к украинцам с призывом понять, что чем жестче будут условия карантина, тем меньше людей заболеют и умрут.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 22:00 26 марта Центра общественного здоровья Украины, в стране подтверждены 196 случаев COVID-19. Зафиксированы пять случаев с летальным исходом и один случай выздоровления пациента.
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