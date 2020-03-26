- 26.03 23:30 Коронавирус наступает: в Одесской области обнаружили новый случай заражения COVID-19
- 26.03 23:08 Хроники коронавируса: Китай закрывает границы, а на Манхэттене спешно оборудуют морги
- 26.03 22:56 Опасения были не напрасны: среди пассажиров поезда "Рига — Киев" таки нашли больного COVID-19
- 26.03 22:47 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 26.03 22:43 Лежит с Львом Лещенко: Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус
- 26.03 22:06 В темноте и без священника: как на Тернопольщине хоронили умершего от коронавируса
- 26.03 21:32 На Буковине объявили о трех новых случаях излечения от коронавируса
- 26.03 21:07 Финальные эфиры «Голосу країни — 10» пройдут без зрителей
- 26.03 21:07 Зеленский поручил Шмыгалю "решить вопрос VIP-палат"
- 26.03 20:47 В семье главной пропагандистки Путина произошла трагедия
- 26.03 20:20 Курс доллара в Украине: больше 28 гривен теперь официально
- 26.03 20:16 В США от коронавируса умер популярный актер, звезда сериала "Ты" и "Крокодила Данди"
Коронавирус наступает: в Одесской области обнаружили новый случай заражения COVID-19
В четверг, 26 марта, в Одесской области, где закончились тесты для диагностики коронавируса, подтвердили новый случай заражения опасным заболеванием. Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.
По его информации, коронавирус обнаружили у мужчины, 1983 года рождения, недавно вернувшегося из Соединенных Штатов Америки. Одессит обратился к врачам после выявления симптомов похожих на коронавирус.
«Пациент самоизолировался и не контактировал даже с женой и детьми. Состояние мужчины — удовлетворительное», — сообщил он.
Куцый отметил, что это уже пятый подтвержденный случай заражения коронавирусом в Одесской области.
Напомним, что за последние сутки Минздрав выявил 40 новых больных коронавирусом украинцев. В частности, два новых случая заражения COVID-19 зафиксированы в Житомирской области, где под подозрением находятся один житель города Бердичев и один обитатель города Малин. Оба зараженных контактировали с больным коронавирусом человеком.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 22:00 26 марта Центр общественного здоровья Украины, в стране подтверждены 196 случаев COVID-19. Зафиксированы пять случаев с летальным исходом и один случай выздоровления пациента.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...