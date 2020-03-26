Коронавирус наступает: в Одесской области обнаружили новый случай заражения COVID-19

Украина

В четверг, 26 марта, в Одесской области, где закончились тесты для диагностики коронавируса, подтвердили новый случай заражения опасным заболеванием. Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

По его информации, коронавирус обнаружили у мужчины, 1983 года рождения, недавно вернувшегося из Соединенных Штатов Америки. Одессит обратился к врачам после выявления симптомов похожих на коронавирус.

«Пациент самоизолировался и не контактировал даже с женой и детьми. Состояние мужчины — удовлетворительное», — сообщил он.

Куцый отметил, что это уже пятый подтвержденный случай заражения коронавирусом в Одесской области.

Напомним, что за последние сутки Минздрав выявил 40 новых больных коронавирусом украинцев. В частности, два новых случая заражения COVID-19 зафиксированы в Житомирской области, где под подозрением находятся один житель города Бердичев и один обитатель города Малин. Оба зараженных контактировали с больным коронавирусом человеком.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 22:00 26 марта Центр общественного здоровья Украины, в стране подтверждены 196 случаев COVID-19. Зафиксированы пять случаев с летальным исходом и один случай выздоровления пациента.

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