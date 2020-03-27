- 04:57 Курортный сезон отменяется: в Крыму с пневмонией госпитализированы более тысячи человек
- 04:25 ДТП на проспекте Курбаса в Киеве: лихач надолго "закупорил" движение в сторону центра города
- 03:29 Галкин, Антонов, Укупник и другие: стало известно, кто из российских звезд мог потенциально заразиться COVID-19
- 02:57 Нарушил карантин и поплатился: в Африке мужчина сбежал на рыбалку и был съеден кровожадным крокодилом
- 02:45 Месть за коронавирус: перуанцы начали истреблять летучих мышей
- 01:55 Зараженных COVID-19 в Украине может быть намного больше: академик назвал ужасающие цифры
- 01:40 Рестлер Халк Хоган отсудил 110 млн долларов компенсации за украденное у него секс-видео
- 00:55 Эвакуация завершается: из США вылетел спецрейс с украинцами на борту
- 00:33 Экс-футболист «Аякса» вышел из комы спустя почти три года
- 00:22 Путин может быть заражен коронавирусом: в Москве сделали резонансное заявление
- 00:21 Спела после смерти: обнародована последняя песня Юлии Началовой
- 26.03 23:30 Коронавирус наступает: в Одесской области обнаружили новый случай заражения COVID-19
Курортный сезон отменяется: в Крыму с пневмонией госпитализированы более тысячи человек
В оккупированном Крыму, где известный детский лагерь «Артек» превращен в рассадник заразы, более тысячи человек госпитализированы с диагнозом «пневмония».
Об этом заявил «министр здравоохранения Крыма» Игорь Чемоданов, передает «Крым.Реалии».
Всего с признаками ОРВИ в больницы отправлены почти полторы тысячи человек.
«У нас госпитализированы с признаками ОРВИ 1447 человек, а именно с пневмонией — 1039 человек. Для Крыма это колоссальное количество», — заявил Чемонданов.
Ранее сообщалось о том, что в аннексированном Россией Крыму уже подтверждено 7 случаев коронавируса. Первый случай подтвердили 21 марта у жителя оккупированного полуострова, вернувшегося из-за границы.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что у крымского татарина Сервера Мустафаева, который незаконно удерживается под стражей, отмечены симптомы коронавируса — повышенная температура тела, кашель и при этом не установлен диагноз.
В свою очередь, в Офисе президента Украины жителям оккупированного Крыма посоветовали соблюдать правила гигиены и дезинфекции, воздержаться от путешествий и избегать скопления людей, чтобы уменьшить возможность заражения коронавирусом.
Кроме того, крымчанам предлагают ознакомиться с информацией о коронавирусе на официальных страницах Министерства здравоохранения Украины, правительства и Офиса президента.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в стране-оккупанте России зафиксировано за сутки 182 новых случая заражения коронавирусом. Их общее количество достигло 840. С 27 марта Россия прекращает регулярное и чартерное международное авиасообщение.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.