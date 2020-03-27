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Украина

Курортный сезон отменяется: в Крыму с пневмонией госпитализированы более тысячи человек

4:57 27 марта 2020 34
Швидка у Криму
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В оккупированном Крыму, где известный детский лагерь «Артек» превращен в рассадник заразы, более тысячи человек госпитализированы с диагнозом «пневмония».

Об этом заявил «министр здравоохранения Крыма» Игорь Чемоданов, передает «Крым.Реалии».

Всего с признаками ОРВИ в больницы отправлены почти полторы тысячи человек.

«У нас госпитализированы с признаками ОРВИ 1447 человек, а именно с пневмонией — 1039 человек. Для Крыма это колоссальное количество», — заявил Чемонданов.

Ранее сообщалось о том, что в аннексированном Россией Крыму уже подтверждено 7 случаев коронавируса. Первый случай подтвердили 21 марта у жителя оккупированного полуострова, вернувшегося из-за границы.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что у крымского татарина Сервера Мустафаева, который незаконно удерживается под стражей, отмечены симптомы коронавируса — повышенная температура тела, кашель и при этом не установлен диагноз.

В свою очередь, в Офисе президента Украины жителям оккупированного Крыма посоветовали соблюдать правила гигиены и дезинфекции, воздержаться от путешествий и избегать скопления людей, чтобы уменьшить возможность заражения коронавирусом.

Кроме того, крымчанам предлагают ознакомиться с информацией о коронавирусе на официальных страницах Министерства здравоохранения Украины, правительства и Офиса президента.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в стране-оккупанте России зафиксировано за сутки 182 новых случая заражения коронавирусом. Их общее количество достигло 840. С 27 марта Россия прекращает регулярное и чартерное международное авиасообщение.

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