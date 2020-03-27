Путин может быть заражен коронавирусом: в Москве сделали резонансное заявление

Мир

Президент РФ Владимир Путин может пополнить ряды инфицированныых коронаинфекцией россиян. Такое предположение высказал в своем Facebookизвестный российский политолог, бывший заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей, рассказавший ранее о реальной ситуации с коронавирусом в России

«Заместитель главы одного из силовых ведомств и лидер думской фракции, встречавшиеся с президентом в последние две недели, предположительно инфицированы К-вирусом», — пишет он в посте «Хроники смутного времени».

Ранее в российских СМИ прошла информация о том, что инфицированными COVID-19 могут оказаться заместитель министра одного из силовых ведомств в России и лидер парламентской фракции (очевидно, речь идет о Людмиле Нарусовой, матери Ксении Собчак).

Но если это так, и коронавирус действительно проник в ряды кремлевского истеблишмента, то вряд ли от него удастся спастись достигшему возраста 67 лет хозяину Кремля, который к тому же недавно участвовал в бутафорской съемке об «инспектировании» больницы, в которой лежат пациенты с подозрением на коронавирус.

Более того: ввиду отсутствия проверенной вакцины ряды инфицированных в обозримом будущем могут пополнить многочисленные представители российской элиты, которые окажутся в положении «жителей Конча Заспы».

Подписчики Валерия Соловья осторожно высказывают предположения, как может развиваться ситуация в стране в случае, если предположения об инфицировании Путина окажется правдой:

Между тем ситуация с распространением COVID-19 в России продолжает стремительно ухудшаться: по последним данным, число зараженных коронавирусом в стране превысило 800 человек, подтверждены две смерти от коронавируса. Большинство инфицированных — 546 — находятся в Москве. При этом пик заболеваемости коронавирусом в российскокй столице может наступить на следующей неделе. Об этом в интервью Нюте Федермессер, директору Центра паллиативной помощи депздрава Москвы, рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Поэтому опасения россиян о печальном исходе наступления коронавируса не лишены оснований.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 25 марта президент России Владимир Путин, пытаясь «спасти ситуацию» с заболеванием, «сохранив при этом лицо» даже объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты для россиян. Вынужденные выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля.

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