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Законно ли во время карантина отправлять людей в отпуск за свой счет: мнение юриста

Уже вторую неделю миллионы украинцев, вместо того чтобы ходить на работу, вынуждены сидеть по домам. Эти ограничения должны обезопасить людей, но они совсем не выгодны сотням тысяч работодателей, несущих огромные убытки. Некоторые из них решили отправить своих сотрудников в отпуск за свой счет, чтобы не платить зарплату за время простоя. Это вызвало негодование многих украинцев, которые фактически остались без средств к существованию. Поэтому Кабинет министров Украины решил вмешаться в сложившуюся ситуацию и на своем последнем заседании принял соответствующее решение. Давайте разберемся, что же решило правительство, имеют ли работодатели право отправлять сотрудников в отпуск за свой счет и как людям защитить свои рабочие места в условиях карантина. На заседании 25 марта Кабинет министров Украины принял решение, которое, по мнению чиновников, защитит трудовые права работников и госслужащих в период ограничительных мер в связи с распространением случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, правительством рекомендовано госорганам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности и госбанкам на время установки ограничительных мер не допускать увольнения работников, выполняющих работу на дому, и работников, находящихся в отпуске без сохранения зарплаты. Судя по тексту проекта постановления, которое одобрило правительство, адресовано это прежде всего государственным организациям. Однако для частного сектора постановление носит рекомендательный характер, так как в действующие законы никакие изменения пока не вносились.

«Отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы работодатель не имеет права»

О том, какое влияние окажет правительственное постановление и как людям защитить свои права на труд и рабочее место, «ФАКТАМ» рассказал советник юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Леонид Гилевич.

— Может ли работодатель увольнять работников в связи с карантином?

— На период карантина законодательством не устанавливаются дополнительные основания для прекращения трудового договора. Карантин не является основанием для увольнения.

— И все же на каком основании работодатель может провести увольнение и какова процедура такого увольнения?

— Согласно действующему законодательству, трудовой договор может быть прекращен, в частности:

* по соглашению сторон;

* в связи с окончанием срока договора;

* в случае отказа работника от продолжения работы в связи с изменением условий труда, но после предупреждения об изменениях не менее чем за 2 месяца;

* в случаях, предусмотренных трудовым контрактом;

* в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования работодателя, сокращения численности или штата работников, — после предупреждения не менее чем за 2 месяца, с согласия профсоюза, если он есть, и если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу, а также при условии выплаты выходного пособия, как правило, в размере среднего месячного заработка.

Статьей 40 Кодекса законов о труде (КЗоТ) предусмотрен общий запрет на увольнение работника по инициативе работодателя, то есть на основании статей 40 и 41 КзоТ, в течение периода временной нетрудоспособности работника, за исключением случаев отсутствия на работе в течение более чем четырех месяцев подряд, если для определенной болезни не установлен больший срок. Также нельзя уволить сотрудника в период пребывания его в отпуске. Это правило не распространяется на случай полной ликвидации предприятия. Кроме того, увольнение определенных категорий работников, например, беременных женщин, по инициативе работодателя и вовсе не допускается, за исключением случаев полной ликвидации предприятия.

Стоит отметить, что 25 марта 2020 года Кабинет министров Украины отдельно рекомендовал предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности на период установления ограничительных мер не допускать увольнения работников, которые выполняют работу дома, и работников, которые пребывают в отпуске без сохранения зарплаты. А также воздержаться от кадровых изменений в органах управления. В связи с этим очевидно, что абсолютно любые увольнения работников в период карантина могут быть предметом повышенного внимания со стороны контролирующих органов.

— Не является ли отправка в отпуск за свой счет скрытой формой сокращения персонала? Как такой отпуск должен быть оформлен с точки зрения защиты прав работника?

— По собственной инициативе отправлять работников в отпуск без сохранения зарплаты работодатель не имеет права. В свою очередь, работник вправе требовать предоставления ему отпуска исключительно на общих основаниях. Обычно отпуск без сохранения зарплаты предоставляется работнику по заявлению последнего, при согласии работодателя. Так, перечень случаев, в которых отпуск без сохранения заработной платы предоставляется в обязательном порядке, установлен статьей 25 Закона Украины «Об отпусках». К таким случаям, в частности, относится предоставление отпуска матери, отцу ребенка, бабушке, дедушке или другим родственникам, фактически ухаживающими за ребенком, или лицу, которое усыновило или взяло под опеку ребенка, одному из приемных родителей и родителей-воспитателей для ухода за ребенком до 14 лет на период объявления карантина на соответствующей территории.

«Незаконно уволенный работник может подать заявление о совершении уголовного преступления»

— Посоветуйте, как вообще работник может себя защитить в ситуации с длительным карантином?

— Работник должен помнить, что в условиях карантина:

* уволить его работодатель имеет право только на общих основаниях, а уволить по своей инициативе во время больничного или отпуска в большинстве случаев права не имеет;

* работодатель может изменить существенные условия труда, например, уменьшить размер зарплаты, поменять режим работы, установить неполный рабочий день, перевести на дистанционную работу и прочее. Но только с предупреждением работника за 2 месяца. При отсутствии согласия работника продолжать работу после таких изменений он может быть уволен;

* «отправить» его в неоплачиваемый отпуск работодатель не имеет права, при этом и сам работник может требовать отпуск только в предусмотренных законодательством случаях. В остальных случаях отпуск предоставляется только с согласия работодателя;

* работодатель имеет право объявить простой на предприятии, с необходимостью присутствия работника на работе или без таковой, но с выплатой сотруднику не менее двух третей его ставки;

* у работника есть право на больничный. Более того, перечень страховых случаев, которые являются основанием для выплаты помощи по временной нетрудоспособности, дополнен новым случаем — на период пребывания в учреждениях здравоохранения, а также в самоизоляции под медицинским контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение коронавирусной болезни.

О нарушении своих прав работник имеет право сообщать в Государственную службу по вопросам труда, а о нарушениях, за которые предусмотрены административная или уголовная ответственность, — в правоохранительные органы.

Кроме того, для защиты своих интересов работник вправе обратиться в суд. Так, оспорить незаконное увольнение можно, обратившись в суд с иском о восстановлении на работе и оплате времени вынужденного прогула. В случае удовлетворения иска работник должен быть восстановлен на работе, а также ему должен быть выплачен его средний заработок за время вынужденного прогула, то есть за период с даты увольнения. В рамках того же иска работник может потребовать компенсации морального ущерба.

Незаконно уволенный работник, кроме того, может подать заявление о совершении преступления — грубого нарушения законодательства о труде в связи с незаконным увольнением согласно статье 172 Уголовного кодекса Украины. Наказание за такое преступление предусмотрено в виде штрафа до 51 тысячи гривен, или лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или исправительных работ на срок до двух лет. Если преступление совершено повторно или в отношении определенной категории работников, включая беременных женщин и одиноких родителей, сумма штрафа или сроки других наказаний могут быть увеличены.

Уволенный работник, который не имеет права на какую-либо пенсию и не имеет заработка, может стать на учет в центр занятости в статусе безработного и получать помощь по безработице. Стандартный пакет документов для постановки на учет следующий: паспорт, учетная карточка плательщика налогов (ИНН), трудовая книжка, документ об образовании, военный билет, если он есть, и справка с последнего места работы о размере зарплаты. Также, возможно, потребуются дополнительные справки, в зависимости от статуса заявителя. Например, справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Важно знать, что с 17 марта 2020 года регистрация безработного происходит с первого дня подачи заявления о получении статуса безработного и с первого же дня после регистрации назначается помощь по безработице. Стандартная длительность выплат по безработице — 360 дней. Максимальная сумма помощи — 8 408 гривен в месяц, минимальная, для лиц, выплаты которым назначаются с учетом страхового стажа — 1 800 гривен в месяц. Для тех кто в течение года до регистрации безработным, работал менее шести месяцев, минимальный размер помощи составляет 650 гривен в месяц.

— А как юридически может быть реализовано правительственное постановление о порядке трудовых отношений на время карантина?

— Постановления Кабинета министров Украины, а также другие нормативные акты, принятые государственными органами или органами местного самоуправления в пределах своей компетенции, являются обязательными к исполнению. При этом рекомендации обязательными для исполнения не являются. За нарушение предписаний соответствующих нормативных актов применяется ответственность, предусмотренная законодательством.

Стоит напомнить, что согласно правительственному постановлению, с 25 марта, могут возобновлять работу некоторые предприятия. В частности, торговые точки с ветеринарными препаратами и кормами для животных, ветлечебницы. Разрешили снова принимать посетителей мастерским, занимающимся ремонтом компьютеров, бытовой техники, других предметов домашнего обихода.

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