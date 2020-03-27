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В Германии скидки на все, а маски вообще бесплатно: в сети развенчали очередной карантинный фейк
По сетям активно распространяют очередной фейк, связанный с пандемией коронавируса, На этот раз о том, что в Германии людям бесплатно раздают антисептики и медицинские маски, а полки в магазине забиты дешевыми продуктами, в то время, как в Украине цены растут и товаров нет.
«Вы это видели? Нет, ну вы это видели? Вот в Германии скидки на все (на самом деле — нет), антисептики и маски выдают бесплатно (тоже нет), а полки магазинов забиты (тоже нет). Однако вот такой пост перепостили 157 тысяч раз», — пишет ресурс «По той бік новин», пообщавшийся с коллегой из Германии.
Вот что пишет Кристина Авдиенко: «Ничего не подешевело, но и не подорожало. Фото, сделанные на фоне „Акция“ — обычное явление в каждом супермаркете». По ее словам, маски и антисептики в Германии никто не раздает бесплатно, а перебои с туалетной бумагой тоже случаются.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее по сети разошелся нелепый фейк, авторы которого призывали украинцев ночью оставаться дома, поскольку в темное время суток с вертолетов населенные пункты якобы будут опрыскивать дезинфектором.
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